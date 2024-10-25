川普重演4年前「搶先宣布當選」？　賀錦麗陣營準備好接招了

▲ 前顧問認為川普100%會提前宣布當選。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統、共和黨總統候選人川普4年前對決現任總統拜登，在搖擺州結果未定以前就自行宣布當選，這次對上副總統賀錦麗是否會故技重施？美媒NBC披露，賀錦麗陣營為此已準備好應對川普的法律挑戰，且有不少川普盟友也認為他會這麼做。

由於郵寄選票和部分關鍵選區的臨時選票計票需要時間，結果可能無法在選舉當晚揭曉，究竟這場勢均力敵的選戰由誰勝出，恐怕得經過好幾天才會出爐，就像4年前一樣。

NBC訪問多名川普盟友，其中至少4人猜測川普會讓2020年的情形重演，在投票夜就搶先宣布勝選。當被問及川普這麼做的機率有多高，一名前顧問回答「百分之百」，「政治上幾乎沒有什麼事是可以你敢肯定的，但這是其中之一」。

若川普太早宣布當選，可能讓川粉信以為真，甚至誤以為投票日過後計入的所有選票皆為非法，是一種選舉舞弊。但包括賓州、威斯康辛州、密西根州及喬治亞州等關鍵搖擺州都要到投票日才開始計算郵寄選票，可能導致共和黨在投票夜領先的「紅色幻影」（red mirage），但在郵寄選票開出後領先優勢恐怕消失。

不過也有其他川普盟友相信今年會有所不同，因為他換了一批新的高級幕僚，認為他們會阻止川普這麼做。

賀錦麗本人和她的7名助理則表示，他們已為川普提前宣布當選，或因敗選對結果提出法律挑戰的情況提前準備，以便必要時回擊川普的法律行動，確保選舉結果公平公正。