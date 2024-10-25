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警方、銀行攜手　阻詐不停歇

▲警方、銀行攜手　阻詐不停歇。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警方、銀行攜手　阻詐不停歇。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東警察分局為強化阻詐能量，積極與轄內金融機構建立密切聯繫管道，當金融機構行員發現有民眾疑似遭詐騙臨櫃匯款時，可即時通報警方到場查證攔阻，實施迄今已攔阻2千8百餘萬元，成功守護民眾財產。

為鼓勵行員積極協助攔阻詐騙，台東分局長陳宏平也定期每週前往攔阻成功的金融機構頒發感謝狀及獎勵金，而此次獲頒的金融機構共有6家，分別為華南銀行、臺灣銀行、土地銀行、國泰銀行、大同路郵局、台東地區農會新園分部，攔阻總金額為新台幣511萬元，其中國泰世華銀行單次攔阻金額更高達250萬元，攔阻成果驚人。

陳宏平表示，本次攔阻的詐騙手法為「猜猜我是誰」，歹徒假冒親友名義，以手機遺失更換LINE帳號或門號的藉口，要求年長者重新加入好友，藉此騙取金錢，另一種為假投資詐騙，詐騙集團在社群媒體刊登假投資廣告，以「高獲利、高報酬」等話術吸引被害人加入假的LINE投資群組後，再以「代操股盤、股票中簽、提供內線消息」等方式誘騙匯款，等到被害人要將獲利提出兌現時，詐騙集團就會以繳付高額手續費才能出金或各種理由拖延，最後消失的無影無蹤。

台東警察分局也呼籲民眾要隨時提高警覺，如接到以親友名義來電借錢，務必再三向當事人親自確認，切勿貿然前往銀行匯款，以免遭詐騙，而對於陌生網友所介紹來路不明之投資管道也應當特別注意，小心求證才是防詐的不二法門，此外，臺東警察分局臉書粉絲專頁每天都會分享防詐資訊，歡迎民眾關注追蹤，如有接獲疑似詐騙訊息時，可即時撥打165反詐騙專線諮詢。

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