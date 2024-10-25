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投資詐騙不消停　南警配合銀行阻詐2起共250萬元

▲台南市警一分局莊敬所一連2日接連接獲轄內同一家金融機構通報，成功攔阻兩起投資詐騙案件，共避免新台幣250萬元遭詐騙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警一分局莊敬所一連2日接連接獲轄內同一家金融機構通報，成功攔阻兩起投資詐騙案件，共避免新台幣250萬元遭詐騙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警一分局莊敬所一連2日接連接獲轄內同一家金融機構通報，成功攔阻兩起投資詐騙案件，共避免新台幣250萬元遭詐騙，成功守護民眾荷包，幸好金融機構行員熱心機警，也充分展現出警方與金融機構緊密合作的重要性。

▲台南市警一分局莊敬所一連2日接連接獲轄內同一家金融機構通報，成功攔阻兩起投資詐騙案件，共避免新台幣250萬元遭詐騙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警一分局莊敬所一連2日接連接獲轄內同一家金融機構通報，成功攔阻兩起投資詐騙案件，共避免新台幣250萬元遭詐騙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

23日上午10時許，市警一分局莊敬派出所巡佐謝忠舜與警員黃鈺婷接獲轄內銀行通報，一名宋姓婦人欲匯出大筆金額並設定約定帳戶，疑似遭詐騙。警方迅速趕赴現場了解，發現宋婦受友人以股票投資為名誘騙，並被保證可穩定獲利。該友人要求她將150萬元匯入對方帳戶，聲稱日後會以約定帳戶便於操作。銀行人員察覺有異，通報警方處理。警方在場耐心勸導宋婦，經提醒與分析該交易的風險後，宋婦終於放棄匯款念頭，成功攔阻新台幣150萬元遭詐騙。

▲台南市警一分局莊敬所一連2日接連接獲轄內同一家金融機構通報，成功攔阻兩起投資詐騙案件，共避免新台幣250萬元遭詐騙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

24日上午10時許，該所再次接獲同一間銀行的通報。一名黃姓婦人在網友介紹下，準備投資美金並匯出新台幣100萬元。該網友推薦她使用SafePal APP操作，並在Line中指導她如何交易，聲稱美金匯率正處於低點，是進場投資最佳良機。黃婦聽信後便前往銀行準備匯款，但在行員察覺異常後立即通知警方。

▲台南市警一分局莊敬所一連2日接連接獲轄內同一家金融機構通報，成功攔阻兩起投資詐騙案件，共避免新台幣250萬元遭詐騙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

該所警員蘇漢丞與陳妙茹到場後初步詢問時，黃婦稱匯款是為購買汽車，但在員警持續深入追問下，才坦承是受網友指示準備投資。經警員耐心勸說，黃婦終於明白這是典型的假投資詐騙手法，立即停止匯款，成功避免100萬元損失。

▲台南市警一分局莊敬所一連2日接連接獲轄內同一家金融機構通報，成功攔阻兩起投資詐騙案件，共避免新台幣250萬元遭詐騙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第一分局提醒民眾，投資市場瞬息萬變，切勿輕信保證獲利的說詞。對於不熟悉的投資管道或來路不明的投資邀約，應保持警覺，多方查證、詢問專業意見。如發現可疑情事，務必撥打165防詐騙專線或110報案，以保護自身與財產安全。

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