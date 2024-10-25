女加入投資群組4度面交「被騙268萬」　潮州警埋伏逮獲馬籍車手

▲潮州警方逮獲馬來西亞籍車手。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

顏姓女子加入LINE投資群組，相信保證獲利穩賺不賠等語，先後4次被騙走新臺幣268萬元，詐團宣稱要再投資118萬元並面交，她向潮州警方報案，警方趁對方車手出面領款，當場逮捕馬來西亞籍韓姓車手，訊後送辦，並追查上游詐團分子。

潮州警分局光華派出所日前受理顏姓女子報案，稱因加入LINE投資群組，相信保證獲利穩賺不賠等語，致後續共損失新臺幣268萬元，潮州警趁車手再次面交之際，當場成功逮捕馬來西亞籍詐欺車手。

潮州警分局光華派出所於日前受理顏姓女子報案，稱於今年6月時在line上看到投資廣告一時興起加入投資群組，因聽信群組內容宣稱投資獲利穩賺不賠等語，自8月份起陸續與對方面交4次，共已損失新臺幣268萬元。光華所所長吳俊生、四林所所長莊賜文與偵查隊偵查員王禹翔隨即組成聯合專案小組，並特別編排資深員警帶領分局新進同仁進行查緝勤務累積經驗，於21日上午11時許詐騙車手約定面交118萬元時，便衣喬裝埋伏在旁，將馬來西亞籍韓姓車手逮獲。

潮州分局長林明波呼籲，詐欺手法及AI科技深偽案件層出不窮，投資詐騙盛行，民眾使用社群媒體時應對此類投資廣告或line投資群組提高警覺，尤其投資詐騙常以「投資獲利、穩賺不賠」等語，或於群組張貼獲利訊息，民眾上網時應提升敏銳度，針對這種「好康的」訊息須特別提高警覺，千萬別被迷惑而依照指示匯款或進行面交，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。