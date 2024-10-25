肺癌篩檢　老菸槍撿回一條命

▲國健署肺癌低劑量電腦斷層篩檢讓老菸槍撿回了一命。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

早期診斷早期治療，這句話印證在65歲的王先生身上,再適合不過了。台東馬偕胸腔內科醫師陳昭賢分享了一位肺癌篩檢成功個案：一位菸齡40年的老菸槍王先生，在某次來醫院的機會，接受了國健署肺癌低劑量電腦斷層篩檢，發現了第二期的肺腺癌，經治療後預後非常好，保住一條命，至今沒有肺癌復發的跡象。

台東馬偕自去年9月起，開辦低劑量電腦斷層掃描（LDCT）篩檢，已為225位高風險民眾提供檢查，共有26位陽性個案，其中5位確診為肺癌，皆已接受手術治療，所幸皆為第一二期的初期肺癌，幫助這些民眾找回健康。呼籲符合資格民眾善加利用此一篩檢資源。

根據衛福部2023年統計，惡性腫瘤仍是國人主要死因，肺癌則是其中首要威脅。2021年新增16,880名肺癌病例，死亡率居所有癌症之首。由於肺癌早期症狀不明顯，許多患者確診時已屬三、四期，使早期篩檢愈顯重要。

美國國家肺癌篩檢試驗（NLST）證實，低劑量電腦斷層(LDCT)篩檢可降低20%肺癌死亡率，隨著LDCT篩檢普及，早期發現的比例顯著提升。篩檢條件有二，一為肺癌家族史：若父母、子女或兄弟姊妹曾診斷為肺癌，年齡需為50-74歲男性或45-74歲女性；二為重度吸煙者：年齡需為50-74歲且有意願戒菸或戒菸15年內。有符合以上條件民罛，皆可至各檢查醫療機構受檢。

陳昭賢指出，台東每年約新增130位肺癌患者，許多患者為尋求最佳治療資源，不得不前往外地，對需長期治療的患者造成極大負擔。肺癌的治療相較於其他疾病更加複雜，通常需要多科別的協作，涵蓋胸腔內外科、放射腫瘤科、影像科、核醫科等專業領域，同時也需要藥師、心理師、護理師和個案管理師等跨職系的合作，才能夠達到理想的治療效果。

陳紹賢強調，為了讓不想長途跋涉的肺癌患者能夠在地接受與醫學中心相當的治療，台東馬偕醫院在8年前成立了肺癌專業團隊，目前擁有肺癌專科醫師及臨床腫瘤專科醫師。此外，自今年起，馬偕醫院與台東基督教醫院合作，除了成立論壇共同學習成長外，也使得患者能夠在台東進行正子攝影檢查，而無需再到外縣市奔波，為當地患者提供了更全面的診斷和治療服務。