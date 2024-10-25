　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

涼山鬼來了！中美洲叢林戰獨家畫面曝　最怕一閃神實彈奪命

實習記者陳品勻／台北報導
台灣最神祕的特種部隊「涼山部隊」，又被稱為「涼山鬼」，是台灣唯一一支具備陸海空三棲作戰能力的部隊，實力到底有多強？涼山部隊的退役士官長張敏傑在《豈有此呂》節目中，揭開涼山部隊的神祕面紗。
▲陸軍高空特種勤務中隊前分隊長張敏傑接受《豈有此呂》專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）
▲陸軍高空特種勤務中隊前分隊長張敏傑接受《豈有此呂》專訪。（圖／設計畫面）
很難想像身材魁武壯碩的張敏傑，年輕的時候，可是連雲霄飛車都不敢搭，但他服役時，不僅克服懼高問題成功跳傘，還申請主動加入涼山特勤，並且被派往北美洲的友邦貝里斯，接受叢林實彈訓練。
張敏傑說，叢林受訓環境惡劣不在話下，每日飲食只有一包米、一塊酒精膏，飯要自己煮、飲用水也要自行過濾，且全程都是實彈訓練，加上隊友都有偽裝，因此最怕的還是誤傷自己人，但張敏傑現在回憶起來仍覺得「實彈演練還是很刺激」。
▲陸軍高空特種勤務中隊前分隊長張敏傑接受《豈有此呂》專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）
▲張敏傑表示，雖然叢林演練很辛苦，但實彈訓練還是很刺激。（圖／記者鄭毓齡攝）
如今已經退役的張敏傑，運用他過去軍旅生涯學到的專長，從事戰術教導工作，日前YouTuber酷的夢的軍事系列影片，就邀請張敏傑擔任總教官，讓酷的夢一行人體驗涼山特勤的日常訓練。想知道涼山部隊的訓練到底有多硬？還有受訓時為何要攜帶保險套？更多關於涼山部隊的故事，都在10/25播出的《豈有此呂》。
▲陸軍高空特種勤務中隊前分隊長張敏傑接受《豈有此呂》專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲陸軍高空特種勤務中隊前分隊長張敏傑（右）接受呂捷（左）專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／政大附中前家長會長涉詐160萬！　「籌不出錢」30萬交
快訊／星宇航空好威！　上市10分鐘爆近9萬大量漲逾45％
把律喜當酒店妹！崔敏煥「往胸部塞錢」　13分錄音檔被爆
快訊／「爆乳黃牛人妻」20萬交保　穿粉色迷你裙走出北檢
快訊／大谷1.4億50轟球買主　竟來自台灣！
「爆乳黃牛人妻」尪公審：有人就跟拉G沒兩樣　他買周董票GG了
籃籃2000萬新家入厝趴！　睡衣畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

潭美共伴長浪預警！　新北市府示警：沿海9級陣風、浪高達5米

涼山鬼來了！中美洲叢林戰獨家畫面曝　最怕一閃神實彈奪命

國會擴權釋憲案今天1500宣判　大部分條文恐被宣告違憲

台灣光復79周年　朱立倫拋：應改為國定假日

賴清德身體微恙！罕見戴口罩、微微鼻音　抱病主持4小時會議

氣候變遷委員肯定「深度節能行動方案三階段」　盼結合AI擴大效益

于北辰爆「柯文哲錢藏在化糞池」　謝寒冰：常吃什麼就想到什麼

總預算僵持有突破　行政院：誠摯向立法院說明總預算編制經過

被嗆造謠！四叉貓要吳怡萱趕快告：一定提誣告關妳到頭髮生蝨母

林佳龍三訪瓜地馬拉　廖婉如首度陪同盼展開柔性夫人外交

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

潭美颱風東北季風共伴發威　雙北明午前達停班課標準

最大黃牛夫妻狂吸周杰倫門票　進帳2百萬竟哭窮遭上銬移送

雙北等4縣市明午前達停班課標準！共伴發威　雨量預報上修

全台最大黃牛夫妻落網！爽住5星級飯店　周杰倫門票已預收200萬

萌娃爆哭緊抓頭髮不放　爸慌張崩潰救援：放開！

潭美共伴長浪預警！　新北市府示警：沿海9級陣風、浪高達5米

涼山鬼來了！中美洲叢林戰獨家畫面曝　最怕一閃神實彈奪命

國會擴權釋憲案今天1500宣判　大部分條文恐被宣告違憲

台灣光復79周年　朱立倫拋：應改為國定假日

賴清德身體微恙！罕見戴口罩、微微鼻音　抱病主持4小時會議

氣候變遷委員肯定「深度節能行動方案三階段」　盼結合AI擴大效益

于北辰爆「柯文哲錢藏在化糞池」　謝寒冰：常吃什麼就想到什麼

總預算僵持有突破　行政院：誠摯向立法院說明總預算編制經過

被嗆造謠！四叉貓要吳怡萱趕快告：一定提誣告關妳到頭髮生蝨母

林佳龍三訪瓜地馬拉　廖婉如首度陪同盼展開柔性夫人外交

德翔上市招股！一成在香港公開發售　股價介於3.5至4.5港元

偷信用卡回饋點數買家電、上網兜售！「高鐵點數大盜」遭聲押禁見

台塑生醫花2千萬　為屏東石門國小建全台首座光電儲能球場

2024萬聖節活動　愛幼幼兒園攜手東橋里萬聖節派對

統一入主PChome！網家連2天「階梯式跳漲」　開盤直攻38.35元

19歲妹子夢想治病救人　偷白袍假裝醫師看診…「上班」第2天遭逮捕

快訊／政大附中前家長會長涉詐160萬！　「籌不出錢」30萬交保

快訊／星宇航空好威！　上市10分鐘爆近9萬大量漲逾45％

台灣人住飯店都先敲門說「打擾了」？　內行人曝原因

超社恐的三大星座！TOP 1懂讀空氣怕受傷　乾脆避免社交更自在

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

陳時奮咬論文抄襲遭陽明交大打臉　凌濤說話了

于北辰爆「柯文哲錢藏在化糞池」　謝寒冰傻眼

三黨修法增訂國定假日　全通過能多休10天

慘了？中共掌握海鋒大隊經緯度　軍方前官員：擺拍！就要大家看到

藍白總召缺席協商　韓國瑜急關心黃國昌健康

被嗆造謠欠告！四叉貓要吳怡萱快告：一定提誣告

賴清德身體微恙！罕見戴口罩、微微鼻音　抱病主持4小時會議

房價繼續漲！今年第2季房貸負擔率46.02%　雙北、台中負擔最重

請支援垃圾處理！彭啓明喊話台北市　全台3年增5焚化廠

快訊／北市明正常上班上課

氣候變遷委員肯定「深度節能行動方案三階段」　盼結合AI擴大效益

若京華城立即停工　李四川：「台鐵、高鐵、鄰近民房」將有安全問題

總預算僵持有突破　行政院：誠摯向立法院說明總預算編制經過

總預算案協商結果出爐　民進黨團：美中不足但為顧全大局可接受

更多熱門

相關新聞

柯美蘭飆蔡壁如「閉嘴」　為何獨「她」有神祕金鐘罩

柯美蘭飆蔡壁如「閉嘴」　為何獨「她」有神祕金鐘罩

民眾黨黨主席柯文哲的胞妹柯美蘭，近日槓上柯的昔日心腹蔡壁如，公開要蔡壁如「閉嘴」！身兼台北市議會京華城案調查小組召集人的議員游淑慧，在《豈有此呂》節目中證實，柯美蘭在1700人的大群組中，公開要蔡壁如「閉嘴」，就是要刻意打臉蔡壁如！

機票像股票！如何買在最低點？前空姐揭真相「廉航未必真便宜」

機票像股票！如何買在最低點？前空姐揭真相「廉航未必真便宜」

楊敏昇解剖清大王水案找到證據

楊敏昇解剖清大王水案找到證據

靈魂接線生上線！真的有地獄

靈魂接線生上線！真的有地獄

型男髮型師Nick和他的18歲越南新娘

型男髮型師Nick和他的18歲越南新娘

關鍵字：

張敏傑呂捷豈有此呂涼山部隊涼山鬼涼山特勤

讀者迴響

熱門新聞

爆乳人妻黃牛正面曝　臉書狂曬奢豪生活

左轉車道直行不一定會開罰　警曝「車道線」是關鍵

黃牛夫妻去年曾怨沒搶到周杰倫門票爆乳人妻是「全台最大黃牛」　搶嘸他的香港門票

背心妹被蟑螂貼身「嚇到衣服全脫」影片萬人朝聖

他出現杵狀指確診肺結核　醫：一旦發現快就醫

宜蘭縣宣布：明天正常上班上課

大谷1.4億50轟球買主竟來自台灣！

工程師升職被拗請客　友狠點2.2萬和牛牛排

早餐店加蛋15元　王浩宇：買不起蠻可悲的

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」

快訊／21號颱「康芮」生成！雙颱共舞　今續防潭美共伴大雨

台積電法說會暗藏1風險　恐讓台灣經濟崩盤

4縣市「超大豪雨」紫爆　準康芮恐牽引潭美

以為她們是TWICE！大學校慶搞錯「找來2EYES」　4成員硬上台⋯結果超驚人

暴雨還沒結束「今晚到明晨一條紅發紫」　準「康芮」颱風路徑出爐

更多

最夯影音

更多

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面