涼山鬼來了！中美洲叢林戰獨家畫面曝　最怕一閃神實彈奪命

實習記者陳品勻／台北報導

台灣最神祕的特種部隊「涼山部隊」，又被稱為「涼山鬼」，是台灣唯一一支具備陸海空三棲作戰能力的部隊，實力到底有多強？涼山部隊的退役士官長張敏傑在《豈有此呂》節目中，揭開涼山部隊的神祕面紗。



▲陸軍高空特種勤務中隊前分隊長張敏傑接受《豈有此呂》專訪。（圖／設計畫面）

很難想像身材魁武壯碩的張敏傑，年輕的時候，可是連雲霄飛車都不敢搭，但他服役時，不僅克服懼高問題成功跳傘，還申請主動加入涼山特勤，並且被派往北美洲的友邦貝里斯，接受叢林實彈訓練。

張敏傑說，叢林受訓環境惡劣不在話下，每日飲食只有一包米、一塊酒精膏，飯要自己煮、飲用水也要自行過濾，且全程都是實彈訓練，加上隊友都有偽裝，因此最怕的還是誤傷自己人，但張敏傑現在回憶起來仍覺得「實彈演練還是很刺激」。



▲張敏傑表示，雖然叢林演練很辛苦，但實彈訓練還是很刺激。（圖／記者鄭毓齡攝）

如今已經退役的張敏傑，運用他過去軍旅生涯學到的專長，從事戰術教導工作，日前YouTuber酷的夢的軍事系列影片，就邀請張敏傑擔任總教官，讓酷的夢一行人體驗涼山特勤的日常訓練。想知道涼山部隊的訓練到底有多硬？還有受訓時為何要攜帶保險套？更多關於涼山部隊的故事，都在10/25播出的《豈有此呂》。



▲陸軍高空特種勤務中隊前分隊長張敏傑（右）接受呂捷（左）專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）