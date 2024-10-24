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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯美蘭1700人群組飆蔡壁如「閉嘴」　案案有她案案沒事？為何獨「她」有神祕金鐘罩

節目組／台北報導
民眾黨黨主席柯文哲的胞妹柯美蘭，近日槓上柯的昔日心腹蔡壁如，公開要蔡壁如「閉嘴」！身兼台北市議會京華城案調查小組召集人的議員游淑慧，在《豈有此呂》節目中證實，柯美蘭在1700人的大群組中，公開要蔡壁如「閉嘴」，就是要刻意打臉蔡壁如！

▲台北市議員游淑慧接受《豈有此呂》節目專訪。（圖／合成圖）

▲台北市議員游淑慧接受《豈有此呂》節目專訪。（圖／合成圖）
游淑慧認為，民眾黨內進入後柯文哲時代，為爭領導權，已經殺紅眼，以至於民眾黨發言人陳智菡，也對蔡壁如公開談論柯文哲父親的病情，一字一句反駁，如同「左一巴、右一巴」打臉蔡壁如，她認為，民眾黨將黨內衝突檯面化，實在欠缺政治智慧。

▲台北市議員游淑慧接受《豈有此呂》主持人呂捷專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲台北市議員游淑慧接受《豈有此呂》主持人呂捷專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

而根據《鏡週刊》報導，柯文哲密令「Orange京華出境」，讓橘子許芷瑜得以在檢廉展開搜索前離境，游淑慧質疑，柯文哲似乎有「內部消息」，才能讓橘子在巧妙時機點離境，也能事先要妻子陳佩琪處理掉人頭公司－智堯科技。而游淑慧也在節目中透露，陳佩琪正在積極找律師，疑似為接下來可能面臨的司法問題做準備。
▲台北市議員游淑慧接受《豈有此呂》主持人呂捷專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲游淑慧認為民眾黨進入後柯文哲時代，黨內正在爭奪領導權。（圖／記者鄭毓齡攝）
此外，她也提到前台北市副市長黃珊珊似乎有「神祕金鐘罩」，因為纏繞著柯文哲的弊案，「案案都有她，但她案案都沒事，檢調連約談都沒有！」，而她著神祕金鐘罩究竟是什麼？更多關於京華城弊案的深入剖析，請鎖定10/24播出的《豈有此呂》。
▲台北市議員游淑慧接受《豈有此呂》主持人呂捷專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）
▲台北市議員游淑慧接受《豈有此呂》主持人呂捷專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

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