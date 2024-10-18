記者李芸樺、實習記者陳冠妤／台北報導

靈魂溝通讓人一窺死後世界的面貌，更重要的是幫助家屬搭起思念的橋樑、走過悲傷。靈魂接線生Jessica又上線了！死後的世界真的有地獄和天使？有地獄使者來帶你？結束此生的最後一幕，真有孟婆湯喝？Jessica轉述靈魂說法，沒有孟婆，是一道拱門流下果凍般的瀑布，洗淨靈魂斷開今世記憶，然後進入來世。

▲靈魂接線生Jessica。（圖／《豈有此呂》）

Jessica說，無論牽亡魂或觀落陰，目的其實都一樣，就是讓家屬知道親友在另一個世界過得很好。只要好好道別，生者就能「闔上生命的書」，展開新的人生路。

不只神仙鬼怪、魑魅魍魎，輪迴轉世成烏龜的人、往生後還託夢給生意夥伴的大老闆，甚至是日本前首相安倍晉三都見過！《豈有此呂》的仙女好朋友Jessica說，她問遭槍殺身亡的安倍晉三，重選還會再去戶外演講嗎？他說會，因為是該做的事，讓她感覺安倍「置生死於度外」。

▲Jessica發表新書《我看到的世界跟你不一樣》。（圖／《豈有此呂》）

而不只Jessica能通靈，她弟弟也可以，只是兩人宗教系統不同，兩人看到的顯化不一樣！Jessica眼中的阿伯，在武乩弟弟眼中是樹精，而弟弟說，操五寶是對神明的敬意「當然會痛」，所以他現場有點慶幸換老闆了。

更多靈魂有作息嗎？可以自由來去嗎？他當鬼後竟是先一圓看銀行金庫的夢想！！請鎖定10月18日的《豈有此呂》，Jessica帶著她的新書《我看到的世界跟你不一樣》，來跟你聊聊，真的有地獄˙！