機票像股票！如何買在最低點？前空姐揭真相「廉航未必真便宜」



實習記者陳品勻／台北報導

空姐是許多女生夢寐以求的職業，每天在天空中飛來飛去是什麼體驗？你知道空姐搭自家航空有多便宜，不僅父母親友受惠，連男朋友也有優惠？曾經服務於阿聯酋及國泰航空公司、現在成功轉型為YouTuber的《空姐報報》Emily，來《豈有此呂》解答大家的疑惑了！





▲空姐報報Emliy在《豈有此呂》分享你不知道的航空業秘辛。(合成圖)

有10年空服員經驗的Emily，踏入航空界的第一家公司，就是福利很好的阿聯酋航空公司，Emily談到，當初在考試時，除了要全程使用英文外，還有團體面試、個人面試、筆試等等，甚至還需要用英語來進行辯論測試，但語文能力只是基本，Emily說，外商公司其實最重視的是「人格測驗」。



▲空姐報報Emily在《豈有此呂》節目中，分享10年空服員經歷。（圖／記者鄭毓齡攝）

至於大家都覺得廉航比較便宜，但Emily表示，有時候廉航反而比較貴，因為廉航不管吃的喝的用的都要錢，你的錢就會一點一滴的流走。

但如果你真的還是想搶便宜機票，Emily提醒，每家航空公司都有促銷時間，可以在促銷時搶便宜，但就是要拚手速，至於要如何掌握促銷時間，她建議可以追蹤機票達人。此外，累積里程換升等也是搶便宜的方式之一，至於要怎麼快速累積？還有很多人關心的，要如何要到空姐的電話？請鎖定10/23播出的《豈有此呂》，一起來解密空姐的世界。



▲空姐報報Emily(右)接受《豈有此呂》節目主持人呂捷(左)專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）