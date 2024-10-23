　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機票像股票！如何買在最低點？前空姐揭真相「廉航未必真便宜」


實習記者陳品勻／台北報導
空姐是許多女生夢寐以求的職業，每天在天空中飛來飛去是什麼體驗？你知道空姐搭自家航空有多便宜，不僅父母親友受惠，連男朋友也有優惠？曾經服務於阿聯酋及國泰航空公司、現在成功轉型為YouTuber的《空姐報報》Emily，來《豈有此呂》解答大家的疑惑了！

▲▼ 空姐報報Emily接受《豈有此呂》節目主持人呂捷專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲空姐報報Emliy在《豈有此呂》分享你不知道的航空業秘辛。(合成圖)

有10年空服員經驗的Emily，踏入航空界的第一家公司，就是福利很好的阿聯酋航空公司，Emily談到，當初在考試時，除了要全程使用英文外，還有團體面試、個人面試、筆試等等，甚至還需要用英語來進行辯論測試，但語文能力只是基本，Emily說，外商公司其實最重視的是「人格測驗」。
▲▼ 空姐報報Emily接受《豈有此呂》節目主持人呂捷專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲空姐報報Emily在《豈有此呂》節目中，分享10年空服員經歷。（圖／記者鄭毓齡攝）
至於大家都覺得廉航比較便宜，但Emily表示，有時候廉航反而比較貴，因為廉航不管吃的喝的用的都要錢，你的錢就會一點一滴的流走。
但如果你真的還是想搶便宜機票，Emily提醒，每家航空公司都有促銷時間，可以在促銷時搶便宜，但就是要拚手速，至於要如何掌握促銷時間，她建議可以追蹤機票達人。此外，累積里程換升等也是搶便宜的方式之一，至於要怎麼快速累積？還有很多人關心的，要如何要到空姐的電話？請鎖定10/23播出的《豈有此呂》，一起來解密空姐的世界。
▲▼ 空姐報報Emily接受《豈有此呂》節目主持人呂捷專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）
▲空姐報報Emily(右)接受《豈有此呂》節目主持人呂捷(左)專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...
ET快訊
歐洲模式預測「潭美颱風大迴轉」！　粉專曝可能原因
獨／調查局350萬安毒詭異失蹤4年　「惡搞」真相曝光
汐止食品廠全面燃燒！恐怖橘紅火煙狂竄　好市多旁交通大打結
快訊／道奇世界大賽前兩戰先發確定！
A＆F前執行長涉性販賣遭逮！　誘騙小鮮肉「口交換試鏡」
楊乃文爆愛上牛肉麵名店老闆！　50歲單身8年主動追愛
眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　網驚：瘦好多
超哥趕YTR出店「真相曝光」：你們就是蹭流量

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵董座、總經理加薪4成　杜微：等從業人員要點核定再調整

東北季風聯手潭美颱風今起雨區擴大　3地濕答答下到周末

基隆站百年雕花雨棚險被拆除　台鐵承諾原地保留修復

歐洲模式預測「潭美颱風出海後大迴轉」　粉專曝可能原因

快訊／08:50花蓮萬榮規模3.4「極淺層地震」　最大震度2級

機票像股票！如何買在最低點？前空姐揭真相「廉航未必真便宜」

潭美颱風隔空發威「遠距降雨」　明、後天下最大

颱風淹水害「類鼻疽18死」創新高！　醫籲做1事防爆發

萬聖節「金童玉女」媽祖廟拍照！　燈籠1字媽媽被砲轟

蔣友青粗口罵「婊子」　15年妻起底是義肢千金

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

駕駛禮讓行人弟突熱舞　跳一半被姐姐拉走退場

違規迴轉害死科大生喊測酒駕　肇逃名車男狂推責...家屬怒了

亂拍貓的屁屁有癱瘓風險！　老饕都摸胸毛「真的很嫩」

張鈞甯帶資進組「把子弟兵放進去」　新作對打導演男友：大家一起好！

15歲少年偷開BMW！拒撿衝停車場繞圈狂逃　失控撞柱嚇壞一票人

台鐵董座、總經理加薪4成　杜微：等從業人員要點核定再調整

東北季風聯手潭美颱風今起雨區擴大　3地濕答答下到周末

基隆站百年雕花雨棚險被拆除　台鐵承諾原地保留修復

歐洲模式預測「潭美颱風出海後大迴轉」　粉專曝可能原因

快訊／08:50花蓮萬榮規模3.4「極淺層地震」　最大震度2級

機票像股票！如何買在最低點？前空姐揭真相「廉航未必真便宜」

潭美颱風隔空發威「遠距降雨」　明、後天下最大

颱風淹水害「類鼻疽18死」創新高！　醫籲做1事防爆發

萬聖節「金童玉女」媽祖廟拍照！　燈籠1字媽媽被砲轟

蔣友青粗口罵「婊子」　15年妻起底是義肢千金

台鐵董座、總經理加薪4成　杜微：等從業人員要點核定再調整

房地合一稅單季貢獻國庫逾218億　14大地雷一表看

麥當勞全新「椒麻辣味雞塊」限時28天吃！紅色麵衣炸出花椒香

26%台灣人中鏢！「高血脂症」恐釀4疾病　醫：潛在危險

中共可封鎖台灣？　顧立雄曝台海產值2.45兆鎂：國際不可能坐視不管

東北季風聯手潭美颱風今起雨區擴大　3地濕答答下到周末

曾辦國會惡狼性侵、「放火」被逼下跪案　美女檢座轉任律師

現場畫面曝！東北季風發威苗栗整排路樹倒了　網：比颱風還可怕

獨／調查局350萬安毒詭異失蹤4年　竟是自己人「惡搞」真相曝光

星巴克暫停明年財報指引　盤後股價一度摔逾7%

北美浣熊蹲馬桶「埋頭撈水」　毛掌沾濕...秒往爸身上擦XD

生活熱門新聞

真相曝光！YTR被超哥趕出「店家早就拒絕拍攝」

【蔣友青粗口飆妻】懷疑妻與異性關係失控　蔣友青公車上狂飆英文髒話

今「霜降」越晚雨越大　潭美輻合季風2縣市大雨

蔣友青粗口罵「婊子」　15年妻起底是義肢千金

最快周五有新颱風！潭美恐現共伴效應　一圖看「紫爆雨區」

僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長

串燒4串420元　台南經發局查核結果出爐

3星座「財運大爆發」

威力彩上看5.8億元！　身分證「4尾數」偏財運驚人

高雄30日7區停水11hrs　9.9萬戶受影響

卡牌店辦「遊戲王台積電子盃」　獎品竟是台積電股票

海科館長爆霸凌！　失控咆哮音檔曝光

被控職場霸凌　海科館長無奈回應：主管實在很難當

穿無鋼圈內衣回家！媽喊「老公會不喜歡」

更多熱門

相關新聞

楊敏昇解剖清大王水案找到證據

楊敏昇解剖清大王水案找到證據

相驗的是屍體，處理的是人性，這是從業20多年法醫楊敏昇的感慨與寫照，他深刻體會到驗屍真正要處理的是人與人之間的感情。當年清大王水案震驚社會，這個高大上學府的情殺案，死者剛好是他的學妹，楊敏昇參與解剖，除了協助掌握關鍵證據，他也感嘆世人對「化骨水」有錯誤認知！

靈魂接線生上線！真的有地獄

靈魂接線生上線！真的有地獄

型男髮型師Nick和他的18歲越南新娘

型男髮型師Nick和他的18歲越南新娘

利劍B圍台軍演衝著賴清德「台灣人怕了嗎」　

利劍B圍台軍演衝著賴清德「台灣人怕了嗎」　

手機忘在登機口　女硬拗客機為她折返

手機忘在登機口　女硬拗客機為她折返

關鍵字：

豈有此呂呂捷空姐報報Emily空姐廉航

讀者迴響

熱門新聞

國道AI系統即起上路　專抓未繫安全帶

Yuri一天約2男！家中獨處千億小開　再換前棒棒堂男孩

真相曝光！YTR被超哥趕出「店家早就拒絕拍攝」

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

12歲弟打呼超大聲！醫挖出「2顆粉紅貢丸」：口臭都沒了

【蔣友青粗口飆妻】懷疑妻與異性關係失控　蔣友青公車上狂飆英文髒話

蔡康永開箱麥當勞獵人卡　8字笑翻網友

國民黨副主委爆性騷！　深夜連發訊息：我想X妳

女飛官偷吃同袍！傳裸照嬌喊「臭老公」

北市19歲女11F墜落　搶命2小時宣告不治

重度脂肪肝沒了！她「靠1運動」瘦20KG　還不用吃藥

詹江村喊退休可移居中國：不去是傻子

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

今「霜降」越晚雨越大　潭美輻合季風2縣市大雨

衛生所人妻出軌男師！綠帽夫控：性交200次

更多

最夯影音

更多

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面