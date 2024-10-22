法醫楊敏昇解剖清大王水案　嘆世人對「化骨水」錯誤認知

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記者李芸樺、實習記者陳品勻／台北報導

相驗的是屍體，處理的是人性，這是從業20多年法醫楊敏昇的感慨與寫照，他深刻體會到驗屍真正要處理的是人與人之間的感情。當年清大王水案震驚社會，這個高大上學府的情殺案，死者剛好是他的學妹，楊敏昇參與解剖，除了協助掌握關鍵證據，他也感嘆世人對「化骨水」有錯誤認知！

▲法醫楊敏昇。（圖／《豈有此呂》）

楊敏昇出身司法人員世家，以前卻是個調皮蛋，沒考上高中陰差陽錯讀五專放射科，還因為玩得太開心沒去重考，被爸爸家法伺候；當兵後才繼續進修，到長庚醫學院念醫技系，自此開啟法醫生涯。他向《豈有此呂》主持人呂捷透露，離開醫院工作是因為不喜歡悲傷，結果命運帶他到比悲傷更悲傷的地方。

嚇到把早餐中餐連同膽汁吐出來是什麼感受？楊敏昇第一次跟著老師到殯儀館解剖時，毫無防備的被推進來的屍體撞到，轉頭就和張著眼、頸上插著刀的女屍四目相對，他吐到連飯吃不下，回家後也不敢跟太太睡，因為彷彿女屍躺在他旁邊，他甚至做惡夢一個禮拜，開始懷疑自己適不適合當法醫。

▲楊敏昇(右)和呂捷對談法醫人生。（圖／《豈有此呂》）

然而老師為了留住他不要轉行，不斷誇獎他很棒，他信了也留下了，但後來才發現老師對每個學生都這麼說，讓他終於領悟「老師的話不要信」！！楊敏昇致力阻止輕生的背後，其實有個悲傷小故事，跟他互動不錯的學生為情輕生，是他親自解剖遺體，為了紀念學生，他在研究論文前面也寫了一封信懷念。

更多楊敏昇為不能說話的遺體發聲，自己之於死者家屬的悲傷領悟，請鎖定10月22日下午1:10的《豈有此呂》，一起重回現場。