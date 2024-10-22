　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

相驗遺體處理人性　楊敏昇解剖清大王水案　嘆世人對「化骨水」錯誤認知

記者李芸樺、實習記者陳品勻／台北報導

相驗的是屍體，處理的是人性，這是從業20多年法醫楊敏昇的感慨與寫照，他深刻體會到驗屍真正要處理的是人與人之間的感情。當年清大王水案震驚社會，這個高大上學府的情殺案，死者剛好是他的學妹，楊敏昇參與解剖，除了協助掌握關鍵證據，他也感嘆世人對「化骨水」有錯誤認知！

▲▼法醫楊敏昇。（圖／《豈有此呂》）

▲法醫楊敏昇。（圖／《豈有此呂》）

楊敏昇出身司法人員世家，以前卻是個調皮蛋，沒考上高中陰差陽錯讀五專放射科，還因為玩得太開心沒去重考，被爸爸家法伺候；當兵後才繼續進修，到長庚醫學院念醫技系，自此開啟法醫生涯。他向《豈有此呂》主持人呂捷透露，離開醫院工作是因為不喜歡悲傷，結果命運帶他到比悲傷更悲傷的地方。

嚇到把早餐中餐連同膽汁吐出來是什麼感受？楊敏昇第一次跟著老師到殯儀館解剖時，毫無防備的被推進來的屍體撞到，轉頭就和張著眼、頸上插著刀的女屍四目相對，他吐到連飯吃不下，回家後也不敢跟太太睡，因為彷彿女屍躺在他旁邊，他甚至做惡夢一個禮拜，開始懷疑自己適不適合當法醫。

▲▼法醫楊敏昇。（圖／《豈有此呂》）

▲楊敏昇(右)和呂捷對談法醫人生。（圖／《豈有此呂》）

然而老師為了留住他不要轉行，不斷誇獎他很棒，他信了也留下了，但後來才發現老師對每個學生都這麼說，讓他終於領悟「老師的話不要信」！！楊敏昇致力阻止輕生的背後，其實有個悲傷小故事，跟他互動不錯的學生為情輕生，是他親自解剖遺體，為了紀念學生，他在研究論文前面也寫了一封信懷念。

更多楊敏昇為不能說話的遺體發聲，自己之於死者家屬的悲傷領悟，請鎖定10月22日下午1:10的《豈有此呂》，一起重回現場。

▲▼法醫楊敏昇。（圖／《豈有此呂》）

ET快訊
20歲網美遭性侵！跟蹤狂門外躲13小時　監視器畫面曝光
外公「鑰匙藏很隱密」仍被15歲少年偷開奪3命　最糟下場曝光
柯文哲密令「Orange 京華出境」　橘子返台2天內幕曝光
女後悔同居砲友結婚　法官「肉眼看出關鍵」判婚姻無效
僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長
潭美颱風「各國路徑」曝光！　東半部有強降雨威脅

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

法醫楊敏昇解剖清大王水案　嘆世人對「化骨水」錯誤認知

懷疑被戴綠帽逼他裸臀下跪　醋男「證據傳IG」下場慘了

柯文哲密令「Orange 京華出境」　橘子返台2天內幕曝光

外公「鑰匙藏很隱密」仍被15歲少年偷開奪3命　最糟下場曝光

鍾小平服務處被塗鴉「名嘴奸督柯文哲」　田山盛國又被逮

女後悔同居砲友結婚　法官「肉眼看出關鍵」判婚姻無效

27歲男台中七期豪宅遭虐死「屍體躺地蓋被」　3煞：以為他冷

國防部士官長狂偷錢包　長官一招「智取」讓他當場無言

西班牙詐男在台過上流生活！攜妻小住信義區豪宅　躲五星飯店落網

彰化前4連霸鄉代涉貪93萬！讓「袋地」有路有溝　 一審重判7年

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

結束1小時警詢！15歲少年外公現身喊：鑰匙放很隱密的地方

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

狂送網紅《獵人》卡牌炎上 麥當勞：粉絲可抽獎｜20241021 ET午間新聞

柯文哲戒護探望命危父 醫：難見最後一面 ｜20241021 ET午間新聞

板橋2機車擦撞嚴重車禍　18歲騎士撞燈桿送醫不治

法醫楊敏昇解剖清大王水案　嘆世人對「化骨水」錯誤認知

懷疑被戴綠帽逼他裸臀下跪　醋男「證據傳IG」下場慘了

柯文哲密令「Orange 京華出境」　橘子返台2天內幕曝光

外公「鑰匙藏很隱密」仍被15歲少年偷開奪3命　最糟下場曝光

鍾小平服務處被塗鴉「名嘴奸督柯文哲」　田山盛國又被逮

女後悔同居砲友結婚　法官「肉眼看出關鍵」判婚姻無效

27歲男台中七期豪宅遭虐死「屍體躺地蓋被」　3煞：以為他冷

國防部士官長狂偷錢包　長官一招「智取」讓他當場無言

西班牙詐男在台過上流生活！攜妻小住信義區豪宅　躲五星飯店落網

彰化前4連霸鄉代涉貪93萬！讓「袋地」有路有溝　 一審重判7年

中央山脈切割「潭美颱風」外圍環流　雨炸6地紅到發紫

潭美颱風快遞南海！　專家：影響台灣時間跟著提早

旅日注意！大量500韓元「冒充日幣」流入　店家收錢全被騙

法醫楊敏昇解剖清大王水案　嘆世人對「化骨水」錯誤認知

懷疑被戴綠帽逼他裸臀下跪　醋男「證據傳IG」下場慘了

《全明星》29歲男神瘋傳「老婆有了才早婚」！辣妻肚皮正面照全被拍

柯文哲密令「Orange 京華出境」　橘子返台2天內幕曝光

馬自達「MX-5 35周年紀念版」亮相　米色敞篷專屬塗裝、限時不限量

曾合作徐若瑄還入圍金曲獎！　製作人走出幕後發片…唱英文歌原因曝光

不想被打擾！4獨立星座「最適合一個人住」

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

女後悔同居砲友結婚　法官「肉眼抓關鍵」判婚姻無效

快訊／結束1小時警詢！15歲少年外公：鑰匙放很隱密的地方

獨／15歲少年開車釀3死　父創設宮廟大門深鎖

3煞台中豪宅虐死人還蓋被：以為他冷

孫無照奪3命　外祖父最糟下場曝光

西班牙10億男攜妻小信義區過上流生活

彰化前4連霸鄉代涉貪93萬　 一審重判7年

國防部士官長狂偷錢包　長官一招「智取」讓他當場無言

柯文哲密令「Orange 京華出境」　橘子返台2天內幕曝光

鍾小平服務處被塗鴉　田山盛國又被逮

彰化139線重機撞樹起火　20歲軍人生前影像曝

258萬名酒送林明佐　陳政谷：人情世故

即／高雄19歲男23樓墜落　摔3樓遮陽板當場慘死

內湖透天豪宅遭槍擊　窗戶玻璃慘留5彈孔

更多熱門

相關新聞

司法科學委員會不該隸屬法務部之下

司法科學委員會不該隸屬法務部之下

司改國事會議的結論很清楚，要求的是一個獨立的國家司法鑑定機關，其實這是「政策選擇」，應該是獨立的國家級機關，而不是將國家級委員會降於法務部下屬的司法科學研究院來改制。

相驗結果曝！少年撞死3人「全身多重性創傷」

相驗結果曝！少年撞死3人「全身多重性創傷」

靈魂接線生上線！真的有地獄

靈魂接線生上線！真的有地獄

型男髮型師Nick和他的18歲越南新娘

型男髮型師Nick和他的18歲越南新娘

利劍B圍台軍演衝著賴清德「台灣人怕了嗎」　

利劍B圍台軍演衝著賴清德「台灣人怕了嗎」　

關鍵字：

呂捷豈有此呂法醫楊敏昇解剖相驗清大王水案

讀者迴響

熱門新聞

獨／蔡壁如談柯父病情　柯美蘭在黨內開轟

她「不理1警訊」罹胃癌第4期！醫一聽搖頭

Joeman靈異節目H級美女老師遭起底

日16歲女高中生追偶像「化身流鶯」！價碼曝

「被超哥趕出來了…」YTR吃鐵板燒遭警驅離

即／陸發航行警告　牛山島明實彈射擊

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

張菲擁「上千張鴻海股票」

潭美颱風今晨生成　路徑曝光6區防強降雨

潭美颱風「各國路徑」曝光！　東半部有強降雨威脅

女後悔同居砲友結婚　法官「肉眼抓關鍵」判婚姻無效

11月運勢大翻身！4生肖財神爺眷顧財運爆棚　事業愛情雙豐收

僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長

快訊／結束1小時警詢！15歲少年外公：鑰匙放很隱密的地方

獨／15歲少年開車釀3死　父創設宮廟大門深鎖

更多

最夯影音

更多

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

結束1小時警詢！15歲少年外公現身喊：鑰匙放很隱密的地方

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面