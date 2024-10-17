型男髮型師Nick和他的18歲越南新娘　一晚就決定！7天就訂婚

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型男髮型師和他的18歲越南新娘　一晚就決定！7天就訂婚　Nick：享天倫最快途徑

記者李芸樺、實習記者陳莉玟／台北報導

因為透過跨國婚姻仲介迎娶18歲越南女子，引起網路熱烈討論的型男髮型師Nick來《豈有此呂》了！

Nick的外貌與社經條件不差，也並非沒有台女要跟他交往結婚，為何他選擇跨國婚？他說，這是享天倫最快途徑，多數台灣女孩不想或不能走到生子育兒階段，但越籍妻和他對這點有相同價值觀與共識，儘管女方連中文都不會，雙方相親一晚就決定結連理，7天就訂婚。

▲▼ 髮型師Nick。（圖／《豈有此呂》）

▲髮型師Nick。（圖／《豈有此呂》）

談到婚姻仲介甚至是跨國，常常會被和「買新娘」、「人口販賣」等一些負面字詞連結，但Nick認為，是大家長久以來的部分錯誤認知，他主動分享自己的故事也是想讓大家改觀，婚姻仲介並不是買賣而是選擇。當主持人呂捷問到，除了罵他的人外，是否有很多人私訊問他仲介電話？他靦腆一笑說很多。

▲▼ 髮型師Nick。（圖／《豈有此呂》）

▲Nick對婚姻和感情觀有想法。（圖／《豈有此呂》）

Nick不藏私分享他的感情觀和婚姻觀，談起嫩妻小他22歲，他表示曾經也怕被親友鄙視，而且還有沒感情基礎、語言不通、婆媳問題存在，甚至想過新聞上常見的「老婆跑了」！但或許是因為Nick已有過一段婚姻，他都以成熟正面態度看待再婚問題，認為默契需要培養，為問題想出解決辦法，並想過最壞情況都可以承受的話就去做。

▲▼ 髮型師Nick。（圖／《豈有此呂》）

▲Nick分享台越婚姻的選擇和潛在問題。（圖／《豈有此呂》）

而當被問到跨國婚姻的第一步要做什麼時？Nick突然幽默用台語說了句「傱錢(籌錢)」，讓呂捷也噴笑！更多Nick先婚後愛、勇敢追求幸福的心路歷程，以及為何他並不鼓勵和他走相同的路？請鎖定10月17日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 髮型師Nick。（圖／《豈有此呂》）

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