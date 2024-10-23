陳昭姿力挺代孕合法　怒轟反對者「被害妄想症、心理變態」

記者郭運興／台北報導

民眾黨立委陳昭姿長年推動「代理孕母」合法開放，但昨（22日）立法院總質詢時談到此議題卻脫口抨擊，指反對代孕者30多年論述都一樣，都說是「剝奪女性」、「物化子宮」，她希望政府能用科學、法律，擺脫「那群有被害妄想症的女人」，尤其是自認「女權主義者」。她更批評，如果最後完整的「人工生殖法案」走不出行政院大門，又被性平會阻擋，她必須很遺憾地說，行政院就是讓台灣被性平會統治，希望性平會好好做事，不要找一些「心理變態」的在裡面亂搞。

▲民眾黨立委陳昭姿怒轟反對代理孕母制度者心理變態、有「被害妄想症」。（圖／記者林敬旻攝）

陳昭姿質詢談到「代孕議題」表示，反對者30多年來論述都一樣，都稱代孕是剝奪女性物化子宮，他們一直用還沒發生的事情、甚至是臆測的恐慌，來扼殺真實存在的不孕夫妻一線希望，從衛生署到衛福部都研究各國政策，都拿印度會發生的事情來類推台灣，她要請教院長，台灣的法規會朝向歐美的現象，還是印度呢？卓榮泰回應，台灣會學習「進步但又適合國情」的法規。

陳昭姿表示，希望政府能用科學、法律擺脫「那群有被害妄想症的女人」，尤其是自認「女權主義者」。衛福部的草案已經擬一段時間、收集一些意見，衛福部長邱泰源承認和過去的想法都一樣，但這幾十年醫學進步、民情開放，但反對者還是同一套論述，就是在浪費虛擲有需求人的生命與青春，就像是「別人的孩子死不完」，當初人工生殖立法時，反對者要代孕跟捐精捐卵脫鉤，他們得逞了。

陳昭姿質疑，所以子宮有病變的女性就被凌遲了20幾年，立法院、行政院如今因為少子化要再度修法，這群反對者又表示「代孕要跟同志、單身脫鉤」，他們又來了，憑什麼子宮有病變的女性就要一再被欺壓、拋棄，捐精捐卵問題會比代孕輕微嗎？單身同志產生的問題會比代孕夫妻輕微嗎？

陳昭姿強調，自己要重複20年前，有感而發留下一段很無奈的話，「如果再繼續阻擋代孕，就是政府欺負人民、健康人欺負有病的人、有子宮的人欺負沒子宮的人」，衛福部長在委員會質詢也說過「問題一再重複，願意加速行政程序」，請問院長支持嗎？

卓榮泰表示，當然支持，如果社會有共識，且是一個好的公共政策，行政程序趕快推動當然對大家好。

陳昭姿批評，要用科學數據，這是有共識的，現在有一群團體與民進黨立委，被反對的「性平會主委」黃淑英洗腦，如果真要脫鉤也是代孕優先，為什麼？如同高雄長庚婦產科醫生藍國忠教授所言「代孕已經奮鬥20幾年，來回太久了，代孕議題發展較為成熟，而同性伴侶跟單身女性是近年社會議題，如果擔心後案延遲前案，也是以病人需求為優先，盡速通過，讓不孕女性可以代孕」。

陳昭姿表示，藍教授意思是說「先病人，才有社會需求」，這樣的論點，院長能接受嗎？院長從政一輩子，知道任何平台蒐集的意見都是可以操作的，像是99年國健署民調，15年前就分別有53.5%支持夫妻或60.3%支持女性，因為子宮有問題能進行代孕，而102年國健署第二次民調，結果68%民眾不贊成繼續禁止代孕，更有85%民眾贊成有配套條件下，開放代孕給有需要的人，政府現在修法，不就是在想辦法建立制度與擬定配套嗎？這是政府做的民調，難道現在民情開放會開倒車嗎？不會！

陳昭姿表示，國健署104年又做了第3次民調，結果52.3%贊成部分開放代孕，6.8%贊成完全開放，也就是6成台灣人支持代孕，還有18%民眾可以接受，沒有意見，這是一個進步法案，加上8成民意，她不知道政府在猶豫什麼？

陳昭姿表示，以前是人權問題，現在是國安問題，部長不擔心亡國滅種嗎？不怕生想養的人就要趕快幫助他們，再強調一次自己的版本，是包括代孕、單身、同志主張全部納入，但為何以黃淑英為首的「脫鉤論」，憑什麼單一脫鉤代孕要被延後？憑什麼女女同志借精生子，難道就會沒有爭議嗎？難道她們生小孩，就符合最佳利益原則？有辦過全國民調嗎？如果都沒有，為什麼代孕要被脫鉤？如果衛福部最後的版本沒有代孕，或是完整的人工生殖法案走不出行政院大門，又被性平會阻擋，她必須很遺憾地說，行政院就是讓台灣被性平會統治。

陳昭姿強調，自己在這邊跟卓榮泰申請擔任性平會委員，有資格嗎？過去自己就擔任過，當然有資格，但是現在希望性平會好好做事，不要找一些「心理變態」的在裡面亂搞。

卓榮泰回應，立法委員可以向行政院表達意見，委員的擔任的資格當然遠遠超過，但不需要擔任性平會委員，因為現在已經是立法委員了。

▼行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）