卓榮泰指立院允「只此一次」可補償金　藍：綠標準可「違法一次」？

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

明年度總預算案因未依原民禁伐補償條例編足補償金遭擋，行政院長卓榮泰昨稱只要立院同意「只此一次，下不為例」，這次「可以加點費用，來解決這問題」，並強調「還是要回頭補行憲法、預算法相關規定，徵詢行政院意見，政院也會做必要表示，以後就好處理」。對此，國民黨立委李彥秀批，法律就是法律，難道民進黨標準可「違法一次」？「違憲一次」？

李彥秀表示，卓榮泰的說法，證明行政院自知理虧，違法違憲，「只此一次，下不為例」的說法，作實了「投降輸一半」的投機心態。法律就是法律，難道民進黨的標準可以「違法一次」？「違憲一次」？

李彥秀指出，行政院如果真的對「禁伐補償條例」增加到六萬元疑慮，就請民進黨黨團正式提案，把「禁伐補償條例」修回來，難道卓榮泰對於民進黨立委的忠誠度如此沒有信心？

李彥秀提到，如果，原住民族禁伐補償可以適用一次，請問，未來老農津貼，其他法定補助，是不是只要行政院長不開心，不滿意，都可以以「行政權」為由，都可以隨意的刪減？「政治不難，守法而以」，作為最高行政首長，卓榮泰應該開大門走正路，解決目前的政治僵局，而不是一下威脅在野黨要釋憲，一下又像菜市場喊價殺價。



