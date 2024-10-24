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檢察官論壇酸「教如何被媒體經營」　檢察總長坦言：規範並不周延

▲▼ 檢察總長邢泰釗、法務部長鄭銘謙備詢 。（圖／記者崔至雲攝）

▲檢察總長邢泰釗、法務部長鄭銘謙備詢。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案涉圖利被羈押禁見，但外界質疑檢察官洩露案情、違反偵查不公開。民眾黨立委黃國昌今（24日）在質詢時拿出多篇檢察官論壇上的文章，文中有檢察官要求法務部開課教檢察官「如何學會被媒體經營」等，詢問檢察總長邢泰釗相關亂象存不存在？邢泰釗坦言，偵查不公開的作業辦法有嚴格規定偵查內容都要非常嚴格，「但實務上的運作…並不是這麼周延」。

立法院司法及法制委員會今排審「刑事訴訟法部分條文修正草案」，鄭銘謙列席備詢。黃國昌質詢時表示，近期外界對於偵查不公開的質疑，連基層檢察官都看不下去，還要請法務部開課教他們「如何學會被媒體經營」，還有檢察官在論壇上說，「檢媒一體的亂象，沒積極作為，檢方的名器踩在地上，終將成為歷史罪人」。黃國昌問，檢察官的心聲，檢察總長有看到嗎？

▲▼ 黃國昌質詢 。（圖／記者崔至雲攝）

▲民眾黨立委黃國昌拿出多篇檢察官論壇內容質詢檢察總長。（圖／記者崔至雲攝）

邢泰釗回應，有看到。黃國昌問，檢察總長認同嗎？邢泰釗備詢時停頓一下表示，委員的主詞是怎麼樣？對檢媒議題的亂象嗎？這是見仁見智，但是辦案的場合，他們都會事先跟檢察官提醒…。話還沒說完，黃國昌就再問，所以這樣的亂象存不存在？

邢泰釗略微語塞表示 ，「這個…有沒有亂象，如果有的話，我們必須遵守偵查不公開原則，這是檢察官的基本倫理道德，都有提醒」。黃國昌說，但是檢察官認為你們毫無作為。邢泰釗問 ，「委員說的作為是什麼？」這部分牽扯到偵查不公開的作業辦法，裡面規定嚴格，包括偵查內容等都規定嚴格，「但是實務上的運作，卷宗、卷書…但是實務上並不是這麼周延…」。

黃國昌問，針對規範不周延，最高檢察署有要推進更森嚴的規範嗎？邢泰釗說，這是司法院的權責。黃國昌說，「那你要建議司法院嗎？」邢回覆，當然會建議司法院，黃國昌則說，「那讓我們一起共同推動哪裡不周延」。
 

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