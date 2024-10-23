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喪屍菸彈通報案成長58倍　高檢署緊急發布「依托咪酯」毒情警示

▲▼臺灣高等檢察署發布113年度下半年國內毒品情勢分析報告，針對大麻及依托咪酯類毒品濫用提出示警。台高檢主任檢察官王金聰、台高檢檢察官趙燕利、高雄醫藥大學醫學院實驗診斷學科教授林宜靜。（圖／記者吳銘峯攝）

▲臺灣高等檢察署發布113年度下半年國內毒品情勢分析報告，台高檢檢察官趙燕利說明新興毒品狀況。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台灣高等檢察署23日發布下半年度國內毒品情勢分析報告，其中俗稱「喪屍菸彈」的「依托咪酯」毒品，去年通報數僅22件，今年1到9月份已經通報1281件，暴漲58.2倍；另外傳統的大麻危害仍居高不下。高檢署強調，國內六大緝毒系統將全力打擊這些毒品。

高檢署檢察官趙燕利指出，國內查獲大麻重量呈增加趨勢，去年司法警察機關大麻案件之查獲量為2,328.5公斤，較2021年查獲量240.5公斤，增加9.7倍。今年1至8月查獲種植大麻株數1萬0,536株，已經是去年一整年6,692株的1.6倍，顯見國內毒品市場對大麻需求高，大麻已成為國內主流毒品種類之一。

另外趙燕利也特別提出示警，俗稱「神奇菸彈」或「喪屍菸彈」的毒品，其實是在電子菸油中加入「依托咪酯」。據食藥署統計，去年通報食藥署濫用藥物檢驗通報系統中之非尿液檢體檢出依托咪酯類件數為22件，今年1至9月已升至1,281件，增加58.2倍，明顯有濫用情形。因此食藥署管制藥品審議委員會及法務部毒品審議委員會也分別在5月及6月，開會決議列為第四級管制藥品及第三級毒品，行政院並於8月5日正式公告列為第三級毒品。

▲▼臺灣高等檢察署發布113年度下半年國內毒品情勢分析報告，針對大麻及依托咪酯類毒品濫用提出示警。台高檢主任檢察官王金聰、台高檢檢察官趙燕利、高雄醫藥大學醫學院實驗診斷學科教授林宜靜。（圖／記者吳銘峯攝）

▲高雄醫藥大學醫學院實驗診斷學科教授林宜靜，說明依托咪酯類毒品。（圖／記者吳銘峯攝）

對於「依托咪酯」的問題，高雄醫藥大學醫學院實驗診斷學科教授林宜靜指出，「依托咪酯」醫療用途為短暫麻醉劑，濫用則具有精神恍惚、情緒易怒、行為忞亂、語無論次、噁心嘔吐、肌躍、混身顫抖、腎上腺抑制、呼吸抑制甚至衰竭等副作用，危害嚴重。

面對大麻與各種新興毒品的氾濫，高檢署檢察官黃冠運也提出檢方因應作為，強調高檢署已經統合六大緝毒系統強力查緝，策進作為有：監控可供製毒原料來源及流向；嚴查製毒工廠、分裝場、植栽場；審酌毒品情勢，快速反應壓制；加強國際合作及情資交換；推動安居緝毒專案，鎖定重點打擊；全力打擊大麻及依托咪酯類新興毒品。

▼濫用依托咪酯會出現肌躍等狀況，有如喪屍，所以被稱為喪屍菸彈。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼臺灣高等檢察署發布113年度下半年國內毒品情勢分析報告，針對大麻及依托咪酯類毒品濫用提出示警。台高檢主任檢察官王金聰、台高檢檢察官趙燕利、高雄醫藥大學醫學院實驗診斷學科教授林宜靜。（圖／記者吳銘峯攝）

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