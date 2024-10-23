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傳北檢將聲請延押柯文哲　黃國昌再嗆「押人取供」：押2個月還不夠？

記者袁茵／台北報導

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，累計有民眾黨主席柯文哲等7名被告在押，北檢22日聲請延押威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇，因此外界預估柯文哲延押機率高。立院民眾黨團總召黃國昌23日再痛批「押人取供」，押了2個月還不夠、找不到金流證據，現在要繼續聲請延押嗎？

▲▼民眾黨團總召黃國昌、立委張啟楷召開「民進黨政府圖利力暘光電弊案　鋸箭起訴、縱放高官」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨團總召黃國昌。（資料圖／記者湯興漢攝）

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院、法務部、法務部廉政署、內政部警政署、國家通訊傳播委員會率所屬相關單位，就「如何破除偵查大公開，以兼顧犯罪偵查及人權保障」進行專題報告並備質詢。

黃國昌聽完專題報告且結束質詢後，被問到對此內容是否滿意，還是認為沒解決問題？黃國昌痛批「通篇廢話！根本沒有回答問題，也沒解決問題。」自己上次已針對相關問題質詢過法務部長鄭銘謙，今天送來的報告，自己一開始質詢時就說，司法院、法務部等相關機關，好像完全活在平行時空。

黃國昌質疑，按照其專題報告內容，大家都遵守「偵查不公開」，那就請教今天所有列席的官員，每天晚上政論節目播報的內容，「請問那些記者跟名嘴是通靈嗎？是通靈還是編故事？交來這樣書面報告，完全不及格」。

有媒體提問，北檢可能會聲請延押柯文哲2個月，但現在是否沒查到京華城證據，沒證據要延押，是否為押人取供？黃國昌先是反嗆媒體，檢察官預計申請延押柯文哲，此話尚未從台北地檢署聽到，難道這又是台北地檢署透過媒體放話嗎？

黃國昌指出，自己要提醒總統賴清德，別忘記以前當立委的時候，面對前總統陳水扁的案子稱「有證據就起訴」、「押人取供絕不可取」，這不是賴清德的立場嗎？怎麼賴清德主政後所統率的法務檢調系統，專門在做賴清德過去所痛恨、強力批判的押人取供，「給你押兩個月還不夠，押了兩個月找不到金流證據，現在繼續要聲請延押嗎？」

黃國昌說，倘若每晚政論節目內容都是真的，代表檢察官手上應該證據滿滿，那為什麼不依法起訴呢？賴清德是忘了自己當年的主張嗎？還是從賴清德立場來講，民進黨在野的時候不准押人取供，但賴清德掌權時則要押人取供？

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