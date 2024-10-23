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TPOC公布最新「立委10大聲量王」　黃國昌奪冠、韓國瑜排行第二

▲▼民眾黨團總召黃國昌、立委張啟楷召開「民進黨政府圖利力暘光電弊案　鋸箭起訴、縱放高官」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

台灣議題研究中心（TPOC）今（23日）公布「三黨立委總體網路聲量表現」，總聲量方面，國民黨超過80萬則、民眾黨54.1萬則、民進黨53.8萬則。TPOC進一步分析，最新聲量前10名立委排行，國民黨立委徐巧芯位列第三、立法院長韓國瑜第二、民眾黨立委黃國昌則奪下第一，總計國民黨6人、民進黨3人、民眾黨1人入榜。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫分析「三黨立委新會期總體網路聲量表現」，結果顯示，各黨立委平均聲量方面，民眾黨立委平均每人有4486則聲量居冠，超過國民黨的2207則、民進黨的1344則；至於總聲量，國民黨立委總聲量超過80萬則，民眾黨立委以54.1萬則緊追在後，民進黨立委則為53.8萬則左右。

▼最新三黨立委聲量調查。（圖／翻攝TPOC，點圖放大）

▲▼最新三黨立委聲量數據調查。（圖／翻攝TPOC，點圖放大）

TPOC進一步分析，藍綠白三黨的「聲量王」排名第十名「國民黨立委翁曉玲」，聲量超過5000則，其網路熱門話題為她提案修法提高大法官判決的同意門檻，遭質疑若立法權凌駕其他憲政機關有違憲疑慮，引發政治風暴。

第九名「國民黨立委謝龍介」，聲量約5300多則，觀察其熱門話題，包括他批評總統賴清德「祖國論」兩岸論述，還因此對嗆日本學者小笠原，吸引關注。

第八名「國民黨立委王鴻薇」，熱門話題是點評基隆市長謝國樑罷免案，結果象徵「反惡罷」成功，直指民進黨將面臨秘書長林右昌去留等三大問題，而點名「新青安」政策淪為高房價元兇，也獲得網友迴響討論，總聲量約7000多則。

第七名「民進黨立委王定宇」，總聲量約7300則，熱門話題內容多為「打柯」言論，例如搶先爆料電視台將公開「非常可怕的獨家」，暗示USB疑雲，或質疑民眾黨主席柯文哲之妻陳佩琪4300萬商辦轉帳紀錄疑點等，均獲不少關注。

第六名「民進黨立委許智傑」，熱門話題包括他被點名下屆高雄市長候選人潛在人選，在網友討論高雄市長陳其邁接班人時，屢屢受矚目，另外預言「罷免潮來了」引發政治風暴，使總聲量衝高超過7300多則。

第五名「國民黨立委羅智強」，總聲量超過8900多則，熱門話題除了有積極點評各種時事議題，最重要的是，其言論、質詢畫面等經常被YouTube頻道「比特王出任務」轉載引用，進一步達到擴散影響力效果。

第四名「民進黨立委吳思瑤」，得利於擔任黨團幹部，幾乎每天都親上火線回應時事議題，使她的聲量累積超過1.1萬則，網路熱門話題如強調對於柯文哲案立場是「不攻擊、不預設立場、不政治干預、不操弄民粹」，反批民眾黨政治施壓司法辦案，引發輿論熱議。

第三名「國民黨立委徐巧芯」，總聲量約1.6萬餘則，其熱門話題多是立法院質詢、開記者會的砲火，但正反意見兩極，例如質詢中科院後被批評「雞同鴨講」，而在詢問「打靶SOP」時讓國防部長顧立雄一時語塞講不出話，都成為媒體報導焦點。

第二名是向來擁有高聲量的「立法院長韓國瑜」，總聲量超過2.2萬則，觀察其網路熱門話題，包括在慶祝中華民國雙十國慶期間，積極宣傳中華民國，凝聚藍營支持者信心，更使藍營士氣大振，頻頻留言表達支持、互道「中華民國生日快樂」，成為推升聲量助力。

第一名「民眾黨立委黃國昌」，總聲量突破2.7萬則，遠超其他立委同事，主要的網路熱門話題包括為柯文哲抱不平批民進黨政府「黨檢一家」、接受媒體專訪等，另外在立法院質詢攻防過程間，頻頻槓上民進黨立委和官員，也挹注不少聲量，但輿論反應有正有負，並非一面倒支持。

最後，TPOC強調，國會每天各種攻防不斷，各黨立委各憑本事爭取眼球，在網路上的攻防份量也不小，但恐怕社會大眾更關心的是，不讓國家機器空轉，總預算案僵局何時能化解？立委諸公是否能折衝出各方都能接受的替代方案，而非只是為了個人聲量搏眼球，將是關鍵。

▼最新三黨立委聲量排行榜。（圖／翻攝TPOC，點圖放大）

▲▼最新三黨立委聲量數據調查。（圖／翻攝TPOC，點圖放大）

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