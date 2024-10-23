不滿毒販僅易科罰金　黃國昌怒吼：刑事司法制度到底保護誰？

▲立委黃國昌質詢。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫日前執行巡邏勤務時，遭30歲女毒蟲陳嘉瑩開車拖行500公尺，導致重傷殉職，昨日舉行告別式。民眾黨立委黃國昌今（23日）質詢時，對於毒品依托咪酯管制相當不滿，要求將其列為二級毒品，法務部長鄭銘謙回應，「希望年底年可以」；另，他也不滿毒販僅易科罰金，在質詢時怒吼「這樣輕判有什麼效果？這樣的刑事司法制度到底保護了誰？」。

黃國昌質詢時指出，今天他要幫被害人說幾句話，昨天他參加告別式，到現在都非常難過，「我們的制度運作到底出了什麼問題？」他昨天去參加劉宗鑫的告別式，離開前他向劉夫人致意，請她保重，劉夫人則表示，「拜託，照顧好警察」。

黃國昌問鄭銘謙，從去年開始依托咪酯才列為三級毒品，這樣的速度你滿不滿意？鄭回，「這部分已經公告…」，黃指出，「你就說你滿不滿意？」鄭再說，「已經縮短時間了」，黃國昌不滿回應，「所以你滿意了，但我完全不滿意」。

黃國昌接著說，二級毒品、三級毒品的刑罰差很大，現在依托咪酯列為三級毒品，警界希望可以列為二級毒品，法務部贊不贊成？鄭銘謙表示，「我們贊成」，已經在21日函各機關提供依托咪酯最新樣態、變化，希望快的話，年底、這個會期前把它升級至二級毒品。

黃國昌接著說，他檢視殺警的女毒販犯罪歷程，第一次施用毒品判戒癮治療，接著4次被抓到施用二級毒品，居然全部都是易科罰金。「一犯再犯，一再輕判，這個處罰有什麼矯治效果？抓到一次只罰3萬塊，有什麼預防治療效果？」。

司法院刑事廳長李釱任回，會對法官做教育訓練。此話讓黃國昌大爆氣，怒吼「這是今天才發生的嗎？這樣輕判有什麼效果？搞到現在社會大眾看到的是，一個媽媽牽著4歲小孩，手上抱著未滿一歲的嬰兒。這樣的刑事司法制度到底保護了誰？」。