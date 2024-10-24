遠百週年慶　這波家電優惠超火！

▲化妝品萬件優惠組就在遠百桃園週年慶。

圖、文／遠東百貨提供

百貨週年慶進入白熱化，遠百週年慶9月19日起由台中大遠百搶先加入戰局，遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百、遠百花蓮10月17日起強力接棒，緊接著遠百桃園週年慶10月24日(四)~11月12日(二)登場，配合秋冬換季，這一波無論是保暖商機或是質感家電大舉吸睛，就趁這檔折扣加上遠百促銷開心買起來！

遠百桃園祭出百貨服飾累計滿5,000元送500元十足券，首12日(10月24日~11月4日)遠百APP會員於女男童裝單筆滿6,800元送200元抵用券，百貨服飾高額加碼累計滿5萬元再加送700元十足券，搭配12大銀行刷卡單筆分期刷滿6,000元送200元十足券、滿1萬元送400元十足券，最高回饋16%。大家電單筆滿1萬元送1,000元十足券，保健器材單筆滿5,000元送500元十足券，汰換家電質感生活升級最佳時機！鎖定蘋果迷，數位3C單筆分期刷1萬元送500元十足券，把握最火的優惠，快來遠百桃園週年慶。

▲遠百桃園週年慶期間針對APP會員推限定回饋，11月4日前女男童裝單筆滿6,800元加送200元。

遠百桃園週慶首四日限定商品殺到2折

天氣轉涼，趁早搶購涼冬商品，週慶首四日限涼禦寒外套低至2折起！10月24日POONE日系絨毛背心建議售價3,980元、特價1,280元，10月25日ROOTS KIDS小童雙面穿鋪棉外套建議售價4,280元、特價1,600元，10月26日Pierre Cardin防風休閒夾克外套建議售價4,980元、特價1,000元，10月27日TRAVELER男款羽絨外套建議售價6,980元、特價3,980元。

夏姿SHIATZY CHEN秋冬新品以傳統與現代設計完美融合，開版印花T恤推薦價21,800元，展現繽紛的印花設計，賦予服裝生動的視覺效果、打褶A字裙推薦價33,800元，以手工精緻的蕾絲設計為裙身增添柔美與高雅氣質。COACH BROOKLYN 28單肩手袋，推薦價14,800元，以牛皮訂製而成，精緻質感與實用性，是日常時尚的完美配件。搭配百貨服飾累計滿5,000元送500元十足券，買到賺到。

隨著大桃園地區的人口持續增長，購屋需求不斷攀升，桃園成為房地產市場的熱點。看準此波熱潮，選購家電趁現在！首推Panasonic智能變頻洗衣機17kg(NA-V170NMS/S)，建議售價27,900元、特價25,900元；Panasonic日製電冰箱(NR-F509XT)，建議售價69,900元、特價59,400元；恆隆行Honeywell空氣清淨機(X1000+X620)，建議售價82,800元、組合價62,850元。再搭配額加碼累計滿5萬元再加送700元十足券及刷卡禮活動，現省超優惠。

週年慶首四日(10月24日~10月27日)HAPPY GO PAY單筆滿額10倍贈，滿3,000元送300點。此外，週年慶期間持HAPPY GO卡或遠百APP扣HAPPY GO 200點兌換100元十足紅利券、扣500點兌換250元十足紅利券，依此類推，點數越多換越多。

▲遠百桃園恆隆行Honeywell空氣清淨機(X1000+X620)，建議售價82,800元、組合搭配優惠價62,850元。

遠百嘉義歡樂活動好熱鬧

最讓人期待的遠百嘉義週年慶登場，眾多優惠商品吸引顧客，還有歡樂活動等你來+1，10月31日(四)首一日不給糖就搗蛋，垂楊國小附幼小朋友萬聖節大鬧百貨。11月1日(五)首二日寶萊塢印度舞開門表演，視覺與聽覺雙重饗宴。11月2日(六)東吳高職表演藝術科non-stop活力啦啦隊舞動青春！11月3日(日)嘉大民雄熱舞表演，一起沉浸在音樂與舞蹈當中。

▲遠百嘉義Miss Dior花漾迪奧淡香水愛戀潤膚組，內含花漾迪奧淡香水50ml、玫瑰潤膚乳液75ml推薦價3,735元。

台南大遠百乖乖特別活動

週年慶特別規畫陪大家長大的乖乖特別活動，首四日(10月31日~11月3日)持遠百APP金級會員當日消費888元即可至5樓客服中心兌換乖乖食堂米菓1包。還有乖乖人偶見面會與現場民眾互動合照和打卡即贈送好禮，11月16日、17日舉行乖乖娃娃機大挑戰，當日持全館消費滿888元即可參加。

10月25日~10月27日在1樓戶外廣場舉辦全台獨家日本高崎市「高崎祭」，有許多空運來台的梅子加工品，有梅醬、梅子汁、果醬等農特產品，還有高崎第九合唱團現場演唱、日本蕎麥麵達人手作表演、和菓子職人製作日本和菓子以及群馬名物味噌烤饅頭可以品嘗。

▲台南大遠百SK-II超限量青春活膚特惠組，內含青春露230ml+致臻肌活能量活膚霜15gX2+全效活膚潔面乳20gX2+亮采化粧水30mlX2價值10,964元、特價6,210元。

高雄大遠百週年慶好康大爆棚

民眾除了搶買化妝品外，今年百貨服飾爭相推出獨家商品破盤價FILA推出多款指定商品，跟民眾一起因應秋季溫差變化。十樓家電家用區週年慶時折扣下得深，趁機汰舊換新正是時候，十樓飛利浦2024年最新商品抗敏寵物清淨機，因為萌寵商機成為銷售黑馬衝出亮眼的佳績。

▲高雄大遠百Estée Lauder雅詩蘭黛微分子肌底原生露特惠組建議售價9,738元、週慶價4,750元。