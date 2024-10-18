萬國通路45週年慶開跑！　紅點設計獎FUNLOADER戶外露營箱上市

▲萬國通路歡慶45週年慶，推出榮獲德國紅點設計大獎的Funloader戶外露營風行李箱，將吸引眾人目光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

秋意漸濃，涼爽宜人的露營季節來臨！知名行李箱大廠萬國通路歡慶45週年慶，10月17日至11月17日開跑，全館85折還有滿額送活動，同時推出榮獲德國紅點設計大獎的Funloader戶外露營風行李箱，將吸引眾人目光。

台灣之光萬國通路是全球市占率第一的行李箱製造商，創立於1979年，累積45年的經驗，已發展成為業界最大，世界級的PP、PC、TPO、尼龍、聚酯類的旅行箱、包、袋及休間用品的專業設計、製造及銷售公司。旗下的自有品牌eminent更致力為顧客提供高品質、實用的行李箱。

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這次週年慶，萬國通路eminent推出全新「Funloader系列」，以露營為主要元素發想設計的機能款行李箱，從使用者導向，設計廣泛及有趣的功能，深獲戶外活動及旅行露營者喜愛，創新設計更榮獲德國紅點設計獎。

Funloader的創新設計包含多項露營必備功能，每一個細節都彰顯了對露營者需求的深刻理解。首先，行李箱只要一橫躺即可變身小餐桌，上面設有兩個飲料置物架，無論是在搭建帳篷還是整理裝備時，都能輕鬆補充水分，也不用擔心會將飲料酒水打翻。

為了滿足使用者的收納需求，Funloader採用可拆式活動隔板設計，提供多隔層收納，露營者可以輕鬆分類存放衣物、旅行用品和各種露營裝備。且這些隔板可以拆下獨立使用，成為臨時的整理箱或置物籃，並可掛置在行李箱上方便拿取，大大提高了使用的靈活度。

行李箱底下溜冰輪設計更是另一大亮點。相較於一般行李箱，Funloader擁有更優秀的防震設計，即使在崎嶇不平的露營地上移動，行李與露營裝備也能得到妥善保護。

此款新品一共推出四種顏色，沉穩的「黑色」如星空般神秘，自然的「蒼山綠」彷彿森林的呼喚，浪漫的「粉芙蓉」宛如初綻野花，活潑的「威尼斯綠」映照湖泊碧波，無論追求低調內斂還是鍾情鮮明個性，都能滿足多方消費者的需求。

萬國通路eminent 45週年慶活動線上線下同步展開。全台28家直營實體店及官網推出全商品85折，消費滿1111元可折111元（可累折），消費滿6600元可登記抽iphone16，滿8000元且完成指定任務，即可獲贈45週年特別禮盒，內含精美護照套和行李吊牌，為旅程增添品味與便利。更多詳情可上萬國通路官網（https://tw.eminent.com/）或FB（https://www.facebook.com/eminent.tw/）查詢。