漢神巨蛋B1大改裝！LOPIA單日營業額400萬　週年慶喊衝26.5億

▲漢神巨蛋2024週年慶喊出26.5億元業績目標。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

穩坐高雄百貨龍頭的漢神巨蛋，今年5月砸重金進行B1食品超市區大改裝，31個品牌搶在17日週年慶開打前陸續開幕，希望讓人潮帶動錢潮。在眾多獨家亮點助攻下，業者喊出今年週年慶目標26.5億元，消費者只要購滿2000元就有機會抽市價40萬的11日北歐夢幻極光雙人旅遊。

員工高喊「不吃飯、不睡覺」等有趣口號，誓言力拚達成今年業績。漢神巨蛋日前舉辦週年慶造勢大會，現場逐一公布各樓層業績目標，總目標是26.5億元，而一、二樓化妝品精品課就佔12億1700萬，幾乎扛下一半業績。

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2024漢神巨蛋週年慶將於10月17日至11月12日強勢登場，期間除了推出化妝品滿3千送3百外，今年也和LEGO樂高合作，推出摺疊購物袋、旅行收納包、收納箱、摺疊傘等來店禮。此外，消費購足2000元就能參加總抽獎，最大獎項祭出價值40萬元的11日北歐極光雙人遊，另一特獎則是價值近10萬元的日本名古屋樂高樂園雙人遊。

▲▼漢神巨蛋今年5月起針對B1食品超市區大改裝，迎來LOPIA超市、咖樂迪咖啡農場。（圖／記者許宥孺攝）

漢神總部協理袁永慧表示，去年是疫情開放年，導致國內消費力移轉，但百貨也注意到這個趨勢，因此搶在週年慶前完成B1食品超市區最大規模改裝，從8月至今陸續引進31個品牌，包括日本超市LOPIA、咖樂迪咖啡農場、DECO HOME、神宮寺拉麵，讓消費者不用飛到日本，就能一站式購足日系美食、商品。

袁永慧指出，今年週年慶業績目標上看26.5億元，對比去年26億初頭，算是小幅成長，而消費主力也一直是化妝品和精品。不過今年有改裝亮點，具有吸引更多人潮的誘因，更能帶動買氣。過去可能只會在颱風天看到樓下排隊，但至今LOPIA、咖樂迪都仍有排隊人潮，「光是LOPIA單日業績就有3、400萬」，對比先前超市業績，是大幅的4倍成長，而改裝食品區不含超市，對比去年業績，從開幕至今就成長48%。

▲夢時代推出第二波週年慶 。（圖／記者許宥孺翻攝）

另一方面，夢時代週年慶推出第二波優惠，即日起至20日，全館指定櫃消費滿3千送3百，持icash Pay或icash2.0指定店櫃消費滿3000元再贈200元(限量5.6萬份)，合併各項優惠，整體回饋最高可達20%。活動期間消費滿3千元即可參加抽獎，有機會獲得高雄東京雙人來回機票、台北時代寓所精選客房住宿券等禮。

▲夢時代8樓時代會館現正舉辦「日本橫町物產展」。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，夢時代8樓時代會館現正舉辦「日本橫町物產展」，集結超過40家日本在地好味道與嚴選良品，包含東京必搶人氣伴手禮NY起司奶油脆餅、Tokyo Tulip Rose鬱金香玫瑰餅乾等。現場更少不了職人實演的超人氣小吃，像是浪花心堂的溶起司章魚燒、藤八郎的醬油糰子、万葉和茶的抺茶冰沙、牧丘的北海道生乳銅鑼燒等地道日式點心，另有多款日式乾貨、佃煮及精緻和風工藝品，讓民眾猶如置身日本商店街。