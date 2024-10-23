以哈戰爭徹底破壞加薩　聯合國：就算局勢回到戰前，重建也要350年

▲以哈戰爭重創加薩走廊，聯合國分析「重建恐需350年」。（圖／路透）

文／中央社

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭重創加薩走廊，聯合國最新報告顯示，就算戰爭明天結束，重建所需的時間恐怕不只數十年，而是以百年為單位。

美聯社報導，以哈戰爭為二次世界大戰以來最致命，也是最具破壞性的軍事行動之一。

而聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）發布的報告顯示，即使以哈戰爭明天結束、加薩回到跟2023年10月7日開戰前那樣被封鎖的狀態，當地經濟要恢復到戰前那種危殆程度可能仍得耗費350年的時間。

自從哈瑪斯2007年取得加薩走廊控制權以來，當地就遭到以色列和埃及的封鎖。而哈瑪斯過去4度與約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府對戰及雙方歧見，進一步加深加薩經濟困境。

至今還沒打完的以哈戰爭，已嚴重破壞加薩走廊全境，不僅整個社區被夷為平地，道路和重要基礎設施也成了廢墟。在著手重建之前，必須先清空堆積如山的瓦礫，以及瓦礫堆中滿滿的腐屍和未爆彈。

聯合國貿易和發展會議昨天的報告指出：「一旦達成停火，恢復到2023年10月前的狀態並不會讓加薩踏上復甦和永續發展所需的道路。」報告說：「若回到2007至2022年的成長趨勢，也就是平均成長率0.4%的情況，加薩國內生產毛額（GDP）將需350年的時間才能恢復到2022年水準。」

報告指出，即使是這樣，人均GDP仍將隨著人口成長而「持續且急劇」下滑。

350年是一段很長的時間。報告作者阿拉澤（Rami Alazzeh）表示，他的計算是根據戰爭頭7個月經濟受創情況，並按照加薩2007至2022年平均GDP成長率，去計算需要多長時間才能恢復經濟。

阿拉澤說，「報告的訊息是，加薩復甦快慢取決於它復甦的條件」，「我們並不是說加薩復甦必將花上350年的時間，因為這意味著加薩永遠不會復甦」。

截至今年1月底，世界銀行（World Bank）估計加薩損失金額達185億美元。這個數字幾乎是約旦河西岸與加薩2022年經濟產出的總和。

而聯合國9月在評估衛星影像後發現，加薩約1/4的建築物被毀或重度受損，66%建築物至少一部分受損，當中包括超過22.7萬個住房單位。

人道團體「挪威難民理事會」（Norwegian Refugee Council）率領的國際援助供應方聯盟「庇護群」（Shelter Cluster）推算出根據「加薩重建機制」（Gaza Reconstruction Mechanism）重建所有被毀房屋所需的時間。

「加薩重建機制」於2014年建立，目的是在以色列嚴密監視下協助部分重建工作。庇護群的報告發現，根據這套機制，加薩得耗時40年才能重建所有受損房屋。