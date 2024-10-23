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整棟炸到灰飛煙滅！以軍轟黎巴嫩大樓　美媒連拍瞬間曝光

記者詹雅婷／綜合報導

以色列22日持續空襲黎巴嫩首都貝魯特，就在以軍宣布要求貝魯特指定區域撤離之後，一枚飛彈從天而降，直直命中一棟公寓大樓，整棟建築物當場被炸到灰飛煙滅，大量煙塵竄出。相關影片已在網路上流傳，美聯社攝影記者當時也在現場，把整個過程全都拍攝記錄下來。

▲▼ 美聯社記者拍攝以軍飛彈轟炸黎巴嫩貝魯特一棟建築。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼在飛彈來襲之前，以軍發動警告性打擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美聯社記者拍攝以軍飛彈轟炸黎巴嫩貝魯特一棟建築。（圖／達志影像／美聯社）

在22日這場攻擊開始之前約40分鐘，以色列國防軍發言人透過社群媒體發布警告，要求貝魯特南郊2棟建築物及其周邊地區群眾撤離。此處人口稠密，以軍並未說明為何該區建築物成為攻擊目標，僅提及這裡靠近與真主黨相關設施。

以軍這項警告促使許多人撤離，依據現場美聯社記者的說法，在飛彈來襲之前數分鐘，2枚較小彈體先朝屋頂發射，作為警告性打擊。隨後，一枚飛彈直直命中這棟公寓大樓。

▼美聯社記者連拍記錄以軍飛彈攻擊貝魯特一棟建築物。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美聯社記者拍攝以軍飛彈轟炸黎巴嫩貝魯特一棟建築。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美聯社記者拍攝以軍飛彈轟炸黎巴嫩貝魯特一棟建築。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美聯社記者拍攝以軍飛彈轟炸黎巴嫩貝魯特一棟建築。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美聯社記者拍攝以軍飛彈轟炸黎巴嫩貝魯特一棟建築。（圖／達志影像／美聯社）

美聯社記者侯賽因（Bilal Hussein）當時就躲在一棵大樹後方，把鏡頭對準大樓，「當時我聽到飛彈呼嘯而過的聲音，朝建築物飛去，我立刻開始拍攝」，成功把飛彈劃過空中的軌跡清楚記錄下來。在飛彈命中之後，整棟建築物被轟到原地坍塌，大量煙塵竄出。已知飛彈來襲的那一刻，大樓內部人員已經疏散。

侯賽因2004年進入美聯社，多年來報導伊拉克、黎巴嫩發生的衝突，早已習慣爆炸聲響，「我有能力在關鍵時刻控制自身反應，盡可能保持穩定」。

▲▼ 美聯社記者拍攝以軍飛彈轟炸黎巴嫩貝魯特一棟建築。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美聯社記者拍攝以軍飛彈轟炸黎巴嫩貝魯特一棟建築。（圖／達志影像／美聯社）

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