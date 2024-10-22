以色列正妹「音樂節遇哈瑪斯屠殺」倖存！　22歲生日當天輕生

▲戈蘭雖在音樂節中倖存，但卻長期飽受PTSD折磨。（圖／IG／shirel.golan）



記者王佩翊／編譯

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列南部，並在「超新星音樂節」（Supernova Sukkot Gathering）殘殺超過270人死亡。一名年輕女子雖然在屠殺中倖存，但是因為目睹哈瑪斯的暴行，罹患創傷後壓力症候群（PTSD），最終選擇在22歲生日當天結束自己的生命。

根據《紐約郵報》報導，以色列女子希瑞爾·戈蘭（Shirel Golan）2023年10月前往以色列參加大型音樂盛事「超新星音樂節」，沒想到卻遭到哈瑪斯武裝分子突襲。

儘管她在該次恐怖攻擊中倖存，但是此後因為目睹悲劇罹患創傷後壓力症候群，甚至先後2次住院接受治療。戈蘭的家人表示，她的病情越來越嚴重，並且開始疏遠朋友。戈蘭的哥哥艾亞爾（Eyal）發現情況不對，曾經提醒她要好好照顧自己。

戈蘭是5兄妹中年紀最小的孩子，她的家人原本計劃要在她生日當天帶她參觀耶路撒冷的西牆和先祖洞。艾亞爾說，他在猶太節日期間與妹妹共度時光，當時對方看起來一切正常，還強調自己沒事，沒想到卻成為兩人最後的告別。

戈蘭20日被發現陳屍在以色列中部波拉特的公寓，諷刺的是，當天正是她的22歲生日。戈蘭的家人表示，自從戈蘭生病後，全家人全力支持她，母親更是提前退休，只為了照顧她，但仍然無法阻止悲劇發生。

戈蘭的家人對以色列政府表達強烈不滿，認為政府對倖存者的需求置之不理。艾亞爾表示，妹妹曾抱怨沒有得到政府任何幫助，他在接受《耶路撒冷郵報》訪問時更直言，「是我們的國家害死了戈蘭。」並警告如果政府不重視這類問題，會有更多類似的悲劇發生。

艾亞爾回憶稱，戈蘭在哈瑪斯攻擊時逃過屠殺，因為提前預感有異，所以離開朋友的車子，然而後來車上的其他朋友都慘遭殺害。她最終搭上警車逃離現場，倖免於難。

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