以色列總理官邸遇襲「窗戶碎裂」畫面曝光　真主黨誓言繼續攻擊

▲納坦雅胡官邸19日遭無人機攻擊，現場畫面曝光。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

以色列政府22日正式證實，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）私人官邸19日遭到無人機攻擊，根據媒體披露畫面，官邸窗戶碎裂，還留下燃燒後的焦黑痕跡。黎巴嫩真主黨已於22日宣稱犯案，並且誓言繼續展開攻擊。

以色列政府表示，納坦雅胡位於北部沿海城市凱撒利亞（Caesarea）的私人官邸遇襲，遭受輕微破壞。幸好，他與妻子都不在家，未導致任何人員傷亡。此後，納坦雅胡與其他以色列高層的周邊維安，都顯著加強。

Benjamin Netanyahu’s bedroom window hit by Hezbollah drone



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儘管總理辦公室當天就證實攻擊，政府卻直到22日才正式談及此事。納坦雅胡也在19日就發文回應，「伊朗代理人今天試圖暗殺我跟我的妻子，犯下了嚴重的錯誤。這不會阻止我或以色列繼續為了安全而戰。我要向伊朗與其邪惡軸心夥伴們說，任何傷害以色列公民的人，都將付出沉重代價。」

真主黨發言人22日聲稱，該組織對於這次攻擊負有「完全且唯一」的責任，並且誓言繼續攻擊，「如果我們還沒有抵達你們那裡，要知道，我們和你們之間，只有白天、黑夜與戰場。」不過，伊朗否認參與，宣稱這次行動是真主黨所為。

▲納坦雅胡誓言讓攻擊者付出代價。（圖／路透）



CNN指出，在以色列殲滅真主黨高層、加大打擊黎巴嫩之際，這架無人機卻能躲過防空系統、深入以色列，引發外界質疑。

報導甚至寫道，對於以色列而言，無人機被證明是一種低技術卻致命的威脅。儘管以色列的防空系統令人驚艷，能夠攔截並摧毀射向該國的大多數發射體，其設計卻是專門對抗飛彈與火箭砲，而非能夠從任何地方發射、低空緩慢飛行、迅速改變方向的無人機。

事實上，以色列國防軍（IDF）19日曾表示，軍方偵測到3架無人機，從黎巴嫩越境飛入領土，其中2架被攔截，另外1架擊中凱撒利亞的一棟建築物。以媒Channel 12分析，此類無人機的結構設計和飛行技術水準較高，很難透過雷達偵測與監控。