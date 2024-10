以色列總理官邸遇襲「窗戶碎裂」畫面曝光　真主黨誓言繼續攻擊

▲納坦雅胡官邸19日遭無人機攻擊,現場畫面曝光。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

以色列政府22日正式證實,總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)私人官邸19日遭到無人機攻擊,根據媒體披露畫面,官邸窗戶碎裂,還留下燃燒後的焦黑痕跡。黎巴嫩真主黨已於22日宣稱犯案,並且誓言繼續展開攻擊。

以色列政府表示,納坦雅胡位於北部沿海城市凱撒利亞(Caesarea)的私人官邸遇襲,遭受輕微破壞。幸好,他與妻子都不在家,未導致任何人員傷亡。此後,納坦雅胡與其他以色列高層的周邊維安,都顯著加強。

Benjamin Netanyahu’s bedroom window hit by Hezbollah drone



Read more here ⤵️https://t.co/JwT1LcQXVO pic.twitter.com/9S5f6rpGXl