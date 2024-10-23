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以色列宣布擊殺「真主黨領袖接班人」　情報首長也喪命

▲▼被視為真主黨已故領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）繼任者的薩法丁（Hashem Safieddine）。（圖／達志影像／美聯社）

▲薩法丁（Hashem Safieddine）被視為真主黨領袖接班人。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

以色列國防軍（IDF）22日證實，已於本月初的空襲中，擊殺真主黨領袖接班人薩法丁（Hashem Safieddine），該組織的情報首長哈齊馬（Ali Hussein Hazima）也一起被殺害。

以色列指控，薩法丁多年來指導「針對以色列國的恐怖攻擊」，參與真主黨的「中央決策過程」。他們10月4日針對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部發動空襲，目標是位於「平民區核心」的真主黨地下情報總部，逾25名真主黨情報機構成員當時也在現場，包括其他高級指揮官。

真主黨僅透露，自從10月4日的空襲之後，就與薩法丁失去聯繫，但迄今尚未證實他的死訊。當時，美媒就引述以色列說法報導，薩法丁一直都是轟炸目標。此前，真主黨前領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）就在9月27日的貝魯特空襲中喪生。

▲▼以色列空襲黎巴嫩貝魯特（Beirut）南部人口密集地區。（圖／路透）

▲以色列空襲黎巴嫩貝魯特（Beirut）南部人口密集地區。（圖／路透）

BBC報導，真主黨是什葉派穆斯林，也是一個強大的軍事、政治、與社會組織，在黎巴嫩擁有非常大的權力，被英美及以色列等國指定為恐怖組織。

薩法丁身為真主黨執行委員會主席，是前領袖納斯拉勒的表親，曾經在伊朗研讀宗教學，2017年被美國與沙烏地阿拉伯指定為「全球恐怖份子」，死時據信60多歲。他的兒子娶了伊朗最具權勢軍事指揮官、前革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）的女兒。蘇雷曼尼已於2020年遭美軍擊殺。

在加薩戰爭引發、持續將近1年的越境敵對行動之後，以色列在今年夏天開始對真主黨加大攻勢。根據黎巴嫩衛生部數據，過去1年裡，至少2464人死亡、近1.2萬人受傷。另據路透社報導，在同一段時間內，真主黨也對以色列發射數千枚火箭彈與無人機，導致以色列北部與占領地區戈蘭高地（Golan Heights）至少59人喪生。

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