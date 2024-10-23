真主黨狂射20枚火箭彈！　特拉維夫「進入緊急狀態」航班全停飛

記者張方瑀／綜合報導

黎巴嫩真主黨22日向以色列特發射至少20枚火箭彈，目標是以色列北部海法市附近的一處軍事基地，以色列當局更罕見宣布特拉維夫地區進入緊急狀態，機場也全面停飛。與此同時，以軍當天也對黎巴嫩首都貝魯特的一間醫院發動空襲，造成18人死亡。

▲以色列防空系統攔截黎巴嫩真主黨火箭彈。（圖／路透）



綜合外媒報導，黎巴嫩真主黨22日向以色列特發射至少20枚火箭彈，目標是以色列北部海法市以西的斯特拉馬里斯海軍基地（Stella Maris naval base），以及隸屬以色列情報部門、距離特拉維夫僅1500公尺的格利洛特（Glilot）基地。

特拉維夫地區響起空襲警報，以色列當局也罕見宣布特拉維夫進入緊急狀態，主要的班古里昂機場（Ben Gurion Airport）也全面停飛。

以色列媒體報導稱，他們攔截了所有火箭彈，但掉落的碎片仍造成建物、車輛損毀，還有一名男子被砸傷送醫，但沒有重大傷亡。

▲以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特的哈菲克哈里里大學醫院。（圖／路透）



以色列22日也對貝魯特的哈菲克哈里里大學醫院（Rafik Hariri university hospital）發動空襲，造成至少18人死亡、60人受傷，死者包括4名兒童。

以軍指出，攻擊目標是附近的真主黨據點，並未瞄準醫院攻擊，醫院的運作也沒有受到影響。

►以色列宣布擊殺「真主黨領袖接班人」 情報首長也喪命

►美情報外洩曝光「以色列報復計畫」 伊朗：拜登默許攻擊

►以色列7公民涉當「伊朗間諜」遭逮！ 蒐集敏感資訊長達2年