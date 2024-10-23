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創造你的專屬鎧美拉！2024臺北數位藝術節21件跨域作品＆互動遊戲等你來挑戰

▲▼ 藝術,數位,AI,科技,鎧美拉,Chimera Game,我的鎧美拉,臺北數位藝術節,陳湘汶,顧廣毅,互動遊戲,社群。（圖／臺北數位藝術節提供）

▲即將於11月2日（六）登場的臺北數位藝術節，由獨立策展人陳湘汶和顧廣毅共同策劃，邀集21件國內外藝術作品（4組台灣藝術家、12組國外藝術家）展陳跨域、混種的藝術！（圖／臺北數位藝術節提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

你想過自己心目中的「鎧美拉」長什麼模樣嗎？是威風凜凜的獅身、還是滑溜神秘的蛇尾？現在你也可以用自己的雙手拼湊出屬於你的奇幻生物了！2024臺北數位藝術節「鎧美拉之島」特別規劃的全新互動遊戲——「Chimera Game我的鎧美拉」現在等你來挑戰，在螢幕前化身為造物主，將頭、身體、配件、背景等各個部件自由組合，創造出專屬於你的奇妙生物，還可以分享給社群裡的網路好友，邀請他們一起發揮創意，沒有極限！

即將於11月2日（六）登場的臺北數位藝術節，即以神話中同時擁有獅身、羊頭、蛇尾的噴火獸－鎧美拉（Chimera）一詞出發，如同生物學領域挪用其為同時具有不同生物細胞的個體，藉此呼應當今科技發展所結合的便利生活，正是人們將各種所能企及的資源組裝成得以滿足慾望的鎧美拉（嵌合體）。

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集結21件國內外藝術作品嵌合出「鎧美拉之島」
2024臺北數位藝術節名為「鎧美拉之島」，由獨立策展人陳湘汶和顧廣毅共同策劃，邀集21件國內外藝術作品（4組台灣藝術家、12組國外藝術家）展陳跨域、混種的藝術，尤其AI的發展以強勢的姿態向各種產業襲來，當然也影響了藝術家面對科技的態度，透過多樣化的藝術表現，我們希望與觀眾共同思考人類和科技之間更加有機的關係。

有機造型X無機幾何　CMR交融成展覽主視覺
展覽主視覺以英文名稱Chi-me-ra中的C、M、R三個音節首字互相鑲嵌而成，以具象字母強化大眾對於鎧美拉一詞的認識。視覺以「有機的流動造型」結合「無機的幾何圖形」，主體動態如肌肉般扭動象徵有機性質，畫面卻帶有鋸齒狀的數位訊號特徵，對立的兩者間融合便呼應出「鎧美拉」的特質，如同「鎧美拉之島」是比喻社會機制和各項科技就像是不同功能的器官一樣，嵌合並運作成理想的鎧美拉。

Chimera Game遊戲中打造專屬的鎧美拉嵌合體
從生物學到大眾文化，以鎧美拉為形象的蹤跡無所不在，如奇幻文學《哈利波特》及電影《怪獸與牠們的產地》中的「獅面龍尾羊」、《星球大戰》中索龍元帥的旗艦「噴火獸號」、還有動漫《獵人》裡的嵌合蟻、《SPY×FAMILY間諜家家酒》安妮亞的「奇美拉長官玩偶」等，不禁好奇一般大眾心目中的鎧美拉是什麼模樣呢？

▲▼ 藝術,數位,AI,科技,鎧美拉,Chimera Game,我的鎧美拉,臺北數位藝術節,陳湘汶,顧廣毅,互動遊戲,社群。（圖／臺北數位藝術節提供）

因此，本次臺北數位藝術節特別規劃一款互動遊戲—Chimera Game我的鎧美拉，號召網路居民們一起打造嵌合專屬自己的鎧美拉形象。此款遊戲從鎧美拉獅身、羊頭、蛇尾的原型出發，玩家分別可從頭、混種、身體、配件、背景五大類別中置換元素，每位參展藝術家的作品特質將會混入「頭」、「混種」、「配件」三個類別內，供玩家自由拼出想像中的鎧美拉嵌合體。將策展理念轉化為遊戲式的教育推廣活動，透過社群散播觸及更多參與者，化解大眾與數位藝術間的距離感。

推陳出新　全台歷史最悠久的數位藝術嘉年華會
今年邁向第19屆的臺北數位藝術節，自2006年開辦以來已成為每年數位藝術嘉年華會，匯聚國內數位藝術創作能量，並集結國際知名數位藝術作品展出，在高科技發展重鎮的台灣，展現人文與創意思惟。為了不斷擦亮全台歷史最悠久數位藝術節的品牌，今年期待透過多元展演與教育推廣活動，使不同年齡、族群、文化背景的之民眾皆能從參與中學習及瞭解數位藝術的知識性及多樣性，豐富本次及未來的臺北數位藝術節。

臺北數位藝術節—鎧美拉之島
日期：2024.11.2(六)～11.17(日) 週一不開放
時間：12:00～19:00
地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB （美援大樓展演空間＆未來廣場）
網站：https://festival.dac.taipei
臉書：https://www.facebook.com/DigitalArtFestivalTaipei
遊戲〔Chimera Game我的鎧美拉〕https://reurl.cc/zDj0ny

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