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北科大成立半導體學程　產學合作創新深耕AI、資安領域

▲▼ 台北科技大學 。（圖／台北科技大學提供）

▲台北科技大學以創新制度推動產學合作 。（圖／台北科技大學提供）

生活中心／台北報導

近日行政院長卓榮泰表示政府將大力推動產學合作，為持續培育人才，國立台北科技大學整合多方資源，以創新制度推動產學合作，包括與台積電、義隆電子等企業攜手，今年成立國內科大唯一半導體科技碩士學位學程，而獨步全台的前瞻技術研究總部，深耕AI、資安、智慧鐵道等學位學程，期望成為由教育帶動產學研發的科研產業化平台，為產學合作樹立新標竿。

北科大校長王錫福表示，前瞻技術研究總部廣邀義隆電、台達電、友達、福壽、光寶等企業夥伴進駐學校，引進業界的先進觀念與實務思維，使學生能在研發現場直接對接產業、著手解決問題，例如與義隆電子合作研發新世代AI車輛先進駕駛輔助系統與智慧無人載具關鍵技術。近年更接軌國際名校，與美國MIT合作成立台灣唯一城市科學實驗室，引領學生探索AI、機器人、資安等前瞻科技。

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王錫福指出，北科大一向是台灣關鍵技術人才培育基地，在台灣百年來經濟發展中扮演重要角色，累計培育十多萬位校友，在各行各業胼手胝足，推動社會進步。隨著社會趨勢及產業環境不斷變遷，產學合作始終為北科大的主要特色。

北科大前身為台北工專，1971年成立建教合作中心，建教合作顧問委員會不限於校內師長，也聘請公民營事業機構負責人及相關人士、企業界傑出校友擔任顧問，負責建教合作計畫的訂定、實施與成果檢討。

回溯台北工專辦理建教合作的方式，涵蓋代訓人才、協助進修、技術合作、材料試驗等四大類。代訓人才的合作機構有政府機關、公營事業，開設班級數較多，每班招收20至50人不等；協助進修則是由合作機構推薦優秀人才進修並獲得學位；技術合作與材料試驗，則是與企業或研究單位合作研究工業技術問題，或受託辦理材料試驗及分析工作。

當時，台北工專提供的專業課程，為許多合作機構的員工人才裝備專業技能，於職涯中獲得升職機會。菸酒公賣局當時員工中，大專畢業生與高職以下畢業生同樣負責包裝等不需特別技術的工作，為了減輕大專畢業生的挫折感，鼓勵大專畢業生不要拘泥已有的文憑，可進修多拿一張「工專」文憑。

在此背景下，公賣局率先與台北工專建教合作中心接洽，考選工人進入化工科或機械科專班，於周間晚間上課，因此有60人取得台北工專建教中心的結業證書，並經教育部備查獲得化工科或機械科的二專文憑，其中37人因此晉升「技佐」。

又以73學年度台北工專補校電機工程科建教合作案為例，報考專班的194人中，有41名大專畢業生，連續三年犧牲周末休假時間，全力進修重新獲得產業實用的知識及技術。

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