中鋼父反控「我兒才被霸凌」！受害童媽媽回擊：將公開所有證據

▲高雄小學生遭校園霸凌，頭部遭籃球重擊腦震盪、右臉瘀傷。（圖／家長提供）



記者吳奕靖、柯振中／高雄報導

高雄某國小霸凌案持續延燒，受害男童W姓母親28日出面泣訴，校方不僅對外發布美工刀是「學用品」的謊言，甚至有其他家長疑似受特權家長慫恿，企圖聯手抹黑受害者。W小姐強調，她手握關鍵錄音檔與對質證據，不滿校方因畏懼權勢而向特權傾斜，讓孩子二度受傷。

美工刀是學用品？ 家屬怒批校長帶風向

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針對校方對外宣稱美工刀是為了「借給同學」才拿出，受害母親W小姐憤怒反駁，校長在私下談話中早已坦承該生是因為「氣憤而手握刀柄」，這明顯就是亮刀威嚇。W小姐心碎表示，校方與老師試圖將霸凌大事化小，甚至在錄音檔中，連校長都親口感嘆「無法客觀」，顯示校方立場並不公正。

▼高雄學童爆遭霸凌。（圖／家長提供）



爆料高官父串聯施壓 企圖帶風向圍剿受害者

W小姐揭露，施暴的X姓爸爸不僅沒反省，甚至私下找上另一位曾與她兒子有過衝突的Y姓爸爸，慫恿對方再度提告霸凌，試圖營造「受害者才是霸凌者」的假象。

不過，W小姐表示，經學務主任調閱監視器對質後，Y爸爸的孩子早已承認說謊並道歉，雙方本已達成和解。她痛批X爸爸利用關係「圍成一個圈」孤立受害家庭，行為極其可怕。

▲校園霸凌時間軸。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）



影像肖像遭網傳比中指 孩子恐懼問：正義在哪？

霸凌行為不只發生在校園，W小姐指控，對方甚至指使其他同學在網路散播兒子的肖像，並留言比中指羞辱，相關證據他們都有截圖，卻被校方按了下來。

W小姐泣訴，孩子看到報導後難過地問，「媽媽不是說要幫我們伸張正義嗎？」看著孩子再次陷入害怕之中，她強硬表示自己手握多份對質錄音檔，絕對不會因為對方「權勢滔天」就退縮，否則不配為人母。

錄音檔尚未公開 若再欺負「將全面公布」

她強調，目前所有證據與錄音檔都尚未公開，是因為還想給對方改過的機會，但若X同學再有一次欺負行為，她將全面公開所有錄音證據提交司法。她呼籲教育局與社會大眾看清真相，不要讓校園安全淪為權力的犧牲品。