貢丸蛋花湯「一碗90元」！1縣市物價超離譜　大票發瘋：真的盤

▲竹北物價引起討論。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北常被認為是物價偏高的縣市，但有網友搬到竹北多年後，價值觀徹底被刷新，回到台北中山站附近吃飯、逛街、喝咖啡，竟驚覺價格「非常親民」，讓她直呼台北市物價超便宜。貼文一出，就有人曝光竹北物價，一碗貢丸蛋花湯90元，鹹水雞三菜一肉150塊起跳，「竹北真的超盤，發瘋！」

有網友日前在Threads表示，自己原本是新北人，已經在竹北住了11年，沒想到現在竟然會覺得台北市物價「超！便！宜！」她提到，和朋友約在捷運中山站附近，吃飯、逛街、喝咖啡後，發現價格非常親民，不只好吃好買又好逛，還有許多有水準的餐廳和咖啡館。

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貼文一出，許多在地人也相當有感，「搬來新竹20年後，回台北都覺得物價好便宜」、「真的會，我雖然住竹北，但去台北吃東西跟我所想不一樣，以為會很貴，結果發現比竹北便宜」、「真的！台北比竹北便宜，CP值高。」也有人直呼，「還有園區附近，我們都是受災戶」、「竹北根本是富人區」。

貢丸蛋花湯90元 鹹水雞三菜一肉150元起跳

至於物價到底多高？就有人分享，「竹北物價，貢丸蛋花湯一碗90塊」、「之前陪朋友去新手區吃飯，十顆水餃加酸辣湯180」、「Uber外送雞腿便當188元」、「這盤義大利麵你賣我400的感覺？」「涮涮鍋、簡餐和飲料，加完服務費都要600元以上了。」

還有網友表示，「在台北待11年 ，鹹水雞三菜一肉都是100、110 元，竹北三民路每家都是150起跳 ，真的傻眼」、「竹北物價真的貴，光一碗蛤蜊湯隨便都要80以上吧？蛤蜊好少。來到台北意外喝到南港北大荒蛤蠣湯嚇到，小碗40元而已。」

但也有人分析，「台北的競爭比新竹高，台北人口密度也高很多，價格自然而然就會下降」、「竹北人路過，整體來說我覺得竹北比台北便宜欸，竹北一天花的真的沒有台北一天花得多。」