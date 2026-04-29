台鐵勞工董事遭爆占用宿舍、詐領加給　產業工會赴北檢告發

▲台鐵產業工會今前往台北地方檢察署告發。（圖／台鐵產業工會提供）

記者周湘芸／台北報導

台鐵企業工會秘書、台鐵公司勞工董事吳長智遭爆料，藉職務之便詐領「乘務加給」，並違規申請多房型宿舍。台鐵產業工會今前往台北地方檢察署告發。台鐵公司表示，已完成部分調查程序，並由政風按照程序呈報。

台鐵產業工會今前往北檢控訴，吳長智藉工會職務之便詐領乘務加給，且金額高達近80萬元，日前也爆出其違反台鐵宿舍租借規定，單身卻申請多房型宿舍近10年。

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產工指出，台鐵公司內部調查屬實後，卻宣稱「未有濫用職權申請、未有圖利」，若占用事實存在，做為交通事業資位人員（公務員）已涉嫌違反《貪污治罪條例》，公司應給予懲處，並追償占用期間費用。

產工呼籲，台鐵公司應要求吳長智立即搬離宿舍，並以居住地周邊租屋市價金額，向其追償違法占用房租、相關使用損耗費用、違法車棚拆除費用。再者，台鐵應連帶徹查全台宿舍違法租用狀況，落實宿舍租用公平性。

產工也說，台鐵企工應召開監事會查帳，檢查吳長智任職秘書期間是否有挪用工會會費私用情形，並應召開臨時代表大會，決議吳長智受調查期間應停權，若調查屬實則除名。

對此，台鐵公司董事長鄭光遠表示，此事件內部已經完成一部分調查程序，政風會按照程序呈報。