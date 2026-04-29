全台溼答答！　梅雨季首波鋒面下周到

▲梅雨季將登場。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

即將進入5月梅雨季，氣象專家吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下周一、下周二梅雨季首波鋒面影響，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

今午後鋒面到

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吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日仍偏暖熱，台東有過山沉降帶來高溫；下午起至周四受鋒面影響，中部以北及南部山區轉有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，由北而南氣溫下降，周四北台明顯轉涼。

吳德榮說，周五、周六鋒面遠離，天氣轉晴時多雲，氣溫逐日升，山區午後偶有局部降雨的機率；周日南方水氣略增，各地大致晴時多雲，馬祖易有霧，白天暖熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

將進入5月梅雨季

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周一、下周二梅雨季（5、6月）首波鋒面影響，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮分析，最新歐洲模式模擬調整為，下周三至下周五鋒面減弱遠離，各地天氣好轉；但美國（GFS）模式模擬，下周三、下周四鋒面仍在台灣附近徘徊，天氣未好轉，顯示模擬的不確定很大，由於各國模式仍將持續調整，應繼續觀察。