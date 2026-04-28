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LINE「15款免費貼圖」限時下載！EFFY、水水皮蛋

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖昨（28）日上架2組免費貼圖「與吉祥物『BUBI』一起『鯨』采生活」、「LINE購物夯話題 × EFFY」，只要將官方帳號加入好友，即可擁有貼圖；另外，還有一共13組免費、隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

與吉祥物「BUBI」一起「鯨」采生活下載請點

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下載期限：2026年05月28日
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LINE購物夯話題 × EFFY下載請點

下載期限：2026年05月28日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

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LINE購物 × 水水皮蛋下載請點

下載期限：2026年05月26日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

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中華賓士 × BOUNCE 限定大貼圖下載請點

下載期限：2026年05月24日
下載條件：無條件
使用效期：180天

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LINE購物品牌名店 × 公主吃布丁下載請點

下載期限：2026年05月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

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COCO BEACH 限定貼圖下載請點

下載期限：2026年05月16日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

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海委會海洋母親節下載請點

下載期限：2026年05月14日
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辦公室酸甜日常下載請點

下載期限：2026年05月14日
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使用效期：180天

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LINE購物直播 × 町町噹噹狗生活下載請點

下載期限：2026年05月14日
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使用效期：90天

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LINE禮物 × 獨角龍豆豆與豆比下載請點

下載期限：2026年05月13日
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使用效期：90天

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益富壯壯阿富×黑虎將軍-馬上易富下載請點

下載期限：2026年05月01日
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下載期限：2026年05月10日
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下載期限：2026年05月06日
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下載期限：2026年05月11日
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