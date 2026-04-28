LINE「15款免費貼圖」限時下載！EFFY、水水皮蛋

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）
記者周亭瑋／綜合報導
貼圖小舖昨（28）日上架2組免費貼圖「與吉祥物『BUBI』一起『鯨』采生活」、「LINE購物夯話題 × EFFY」，只要將官方帳號加入好友，即可擁有貼圖；另外，還有一共13組免費、隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！
與吉祥物「BUBI」一起「鯨」采生活｜下載請點
下載期限：2026年05月28日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
LINE購物夯話題 × EFFY｜下載請點
下載期限：2026年05月28日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物 × 水水皮蛋｜下載請點
下載期限：2026年05月26日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
中華賓士 × BOUNCE 限定大貼圖｜下載請點
下載期限：2026年05月24日
下載條件：無條件
使用效期：180天
LINE購物品牌名店 × 公主吃布丁｜下載請點
下載期限：2026年05月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
COCO BEACH 限定貼圖｜下載請點
下載期限：2026年05月16日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
海委會海洋母親節｜下載請點
下載期限：2026年05月14日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
辦公室酸甜日常｜下載請點
下載期限：2026年05月14日
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使用效期：180天
LINE購物直播 × 町町噹噹狗生活｜下載請點
下載期限：2026年05月14日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE禮物 × 獨角龍豆豆與豆比｜下載請點
下載期限：2026年05月13日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
益富壯壯阿富×黑虎將軍-馬上易富｜下載請點
下載期限：2026年05月01日
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使用效期：180天
慶祝百週年！GODIVA 與你甜蜜每一天｜下載請點
下載期限：2026年05月10日
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使用效期：180天
LINE購物 × 周氏喵喵｜下載請點
下載期限：2026年05月06日
下載條件：達成指定條件
使用效期：90天
南國國際生活節 來一場半島夢遊！｜下載請點
下載期限：2026年04月30日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年｜下載請點
下載期限：2026年05月11日
下載條件：達成指定條件
使用效期：180天
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