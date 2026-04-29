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阿伯1人占2位！公車上怒飆學生不讓座　她酸：你這輩子也就這樣

新竹一名女學生在Threads爆料，公車上一名男乘客不僅一人霸占2個座位，還放聲指責學生不讓座給老人。（Threads網友ce_.721授權提供）

▲新竹一名女學生在Threads爆料，公車上一名男乘客不僅一人霸占2個座位，還大聲指責學生不讓座給老人。（Threads網友ce_.721授權提供）

圖文／鏡週刊

公共運輸「讓座文化」再掀論戰！新竹一名女學生前天（27日）下午搭乘公車時，目擊一場令人傻眼的雙標現場。一名年長男乘客在車內大聲碎念，痛罵車上學生不懂得禮讓剛上車的老人家，甚至口出惡言羞辱學生「書唸到牆壁上」。然而，這名男子卻自己一個人占2個座位，且手機音量大到全車都能聽見，誇張行徑讓女學生氣得發文酸：「我看你這輩子也就這樣而已。」

新竹男要求讓座為何被PO網公審？

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女學生在Threads上發文描述，事發當時公車內已擠滿乘客，連移動的空間都非常困難。沒想到這名坐在位子上的男子突然無預警破口大罵，對著車內學生瘋狂輸出：「書唸到牆壁上是嗎？」「不能打不能罵，身在福中不知福」、「丟你父母的臉啦！」

「前提是要有地方給人家站吧？啊你一個人占兩個位子說我們不讓座？」女學生傻眼表示，當時車廂非常擁擠，就算學生想移動讓座也根本沒有空間，且該名男子行為極其自相矛盾，口中喊著禮讓與家教，自己卻是一個人霸占兩個座位，且無視公德心，將手機播放影片的音量開到最大，干擾全車安寧。女學生對此感到極度反感，發文回嗆對方：「講話講那麼大聲要幹嘛？公車上保持安靜不是基本常識嗎？你那麼老了一點常識也沒有你還是不要出來搭公車害人好了。」

網友見「阿伯神邏輯」開酸

這段畫面曝光後，迅速在社群平台上掀起討論熱潮。許多網友對於男子的行為感到不可理喻，紛紛留言開酸：「倚老賣老的奧客，浪費國家稅金養這種社會底層奧客」、「阿北的邏輯好怪！我們不讓位給這個好手好腳的長輩：你們沒禮貌，他在車上一個人占兩個位子他最有禮貌了～～～ㄏㄏ」、「要是我直接糾正他」、「就直接坐下去就好了」。

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