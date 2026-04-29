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衣服香三天、香水撐整天其實不單純！「持久香」可能藏內分泌風險

▲▼香水,持久,成分,perfum。（圖／pexels）

▲可持香一整天的香氣，潛藏健康疑慮。（圖／pexels）

記者楊智雯／綜合報導

洗完衣服隔了三天衣服竟然還香噴噴、或是出門前噴上香水，直到晚上氣味依舊不散，這樣的「持久香」對不少人來說相當療癒，然而，這類香味特別濃郁且持久的產品，卻在國外掀起討論，有專家提醒，看似舒服的香氣背後，成分可能並不如想像中單純，甚至潛藏健康疑慮。

根據國外環境與健康研究也指出，許多產品成分表中的「fragrance（香精）」或「perfum（香料）」其實屬於「商業機密」，品牌依法不需逐一揭露其中所有化學成分，也有研究發現，一項香精配方中可能包含數十甚至上百種不同化學物質，但消費者在標示上卻只會看到一個統稱名稱，這樣的「黑箱機制」，讓不少專家呼籲，民眾在選購香氛產品時應提高警覺。

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《HOHA希望綠洲健康協會》邀請芳療師陳宜靖分享香氛暗藏致癌危機，影片中提醒，許多人在挑選香水時，往往只在意味道是否好聞、是否持久，卻忽略背後可能隱藏的成分問題，她指出，其中最常被討論的隱形魔王就是塑化劑家族中的鄰苯二甲酸二乙酯（DEP），雖然法規已經明定禁止使用DEHP這一類高風險，但是為了延長香氣停留時間，部分產品會添加鄰苯二甲酸二乙酯（DEP）定香劑，這些物質可能透過皮膚或呼吸道進入體內，若長期接觸，恐影響內分泌系統，甚至與代謝異常、心血管風險等問題有關。

▲▼香水,持久,成分,perfum。（圖／芳療師授權）

▲芳療師陳宜靖提醒三招挑選香芬產品時的自保原則，降低健康風險。（圖／HOHA希望綠洲健康協會授權）

不過，芳療師陳宜靖強調並非所有香氛產品都等同於危險來源，目前多數產品在法規規範下仍屬安全範圍，關鍵在於「使用頻率與累積暴露量」，因此，與其完全避免，不如學會聰明選擇與使用，降低潛在風險。

針對日常使用，芳療師陳宜靖也提出三個簡單自保原則。

1. 改變「香味越持久越好」的迷思：洗完衣服掛在陽台，隔了三天拿下來仍然香氣濃郁，甚至穿上後整天都還聞得到，不少人會覺得這樣「很療癒」，但芳療師提醒，若香味過於持久、濃烈且不自然，反而可能添加了過量或不合規的定香劑。特別是衣物芳香噴霧或擴香產品，長時間貼近皮膚或在室內吸入，累積下來可能增加身體負擔，並建議避開標示不清、低價仿冒或來路不明的香氛產品。

2. 學會看懂標籤：挑選香氛產品時，許多人習慣先聞味道再決定，建議優先選擇標示「無香料」、「不含fragrance」或「phthalate-free（不含塑化劑）」的產品。

3. 找回嗅覺本能：真正的植物香氣是有層次變化，會隨著時間變淡，如果產品香的太持久不自然，甚至讓人感到頭暈、鼻塞或皮膚開始癢，就應立即停止使用。

 

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香水持久成分perfum

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