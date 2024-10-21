26歲正妹CEO慘死！「遭性侵殺害」磚頭驗出DNA　陳屍自家頂樓

▲ 拉佩爾在自家公寓頂樓遭性侵殺害。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國科技企業家拉佩爾（Pava LaPere）前途一片光明，去年9月卻在自家公寓頂樓遭人性侵後殘忍殺害，終年僅26歲。兇手比林斯利（Jason Billingsley）有多項犯罪紀錄，前科累累卻提前獲釋，最終導致這起悲劇發生。

根據《鏡報》，拉佩爾在亞利桑那州圖森市出生長大，畢業於馬里蘭州巴爾的摩的約翰霍普金斯大學，2018年僅21歲時共同創辦科技新創公司EcoMap Technologies並擔任執行長，致力於運用AI技術幫助企業尋求增長機會。她曾入選《富比士》30位30歲以下傑出人物榜，備受商業界矚目，且事業有成之餘也致力於推動社會變革。

悲劇發生於去年9月22日周五晚上，拉佩爾參加當地一場藝術節後回到公寓，不幸遇上比林斯利。監視器畫面顯示，比林斯利一路尾隨拉佩爾後找藉口進入屋內，僅一小時後又被拍到他走下樓梯，一邊用褲子擦拭雙手一邊迅速離開現場。

拉佩爾的父母整個周末都聯絡不上女兒，不禁感到擔憂，周一又從同事口中得知她未到公司上班，趕緊報案。警方趕到公寓後在屋頂發現她衣衫不整的屍體，遭到性侵後死於勒頸及鈍器外傷，而她的紅鞋旁還放著一塊磚頭，磚頭上驗出她的DNA。

調查發現，比林斯利早在9月中旬就曾犯下另一起暴力犯罪，闖入民宅後綑綁受害者加以性侵，甚至縱火。儘管受害者倖存，但警方未及時通報公眾，使拉佩爾未能提高警覺。

比林斯利此前曾因性侵、持武器搶劫等罪名被判30年徒刑，緩刑16年，但2022年因「行為良好」提早5年獲釋，拉佩爾遇害也引發對馬里蘭州司法系統的質疑。他最終因此案被判處3次無期徒刑，並在法庭上表示懊悔，卻未能減輕拉佩爾家人的痛苦。

拉佩爾的父母推動一條新法，將終止馬里蘭州為表現良好的一級性侵犯減刑，命名為《帕瓦．瑪麗．拉佩爾法案》（Pava Marie LaPere Act），希望美國各州也能效仿。他們表示，拉佩爾生前夢想推動社會變革，即使她不幸遇害，她的遺志也將繼續影響世界。

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