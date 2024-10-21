　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

26歲正妹CEO慘死！「遭性侵殺害」磚頭驗出DNA　陳屍自家頂樓

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 拉佩爾在自家公寓頂樓遭性侵殺害。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國科技企業家拉佩爾（Pava LaPere）前途一片光明，去年9月卻在自家公寓頂樓遭人性侵後殘忍殺害，終年僅26歲。兇手比林斯利（Jason Billingsley）有多項犯罪紀錄，前科累累卻提前獲釋，最終導致這起悲劇發生。

根據《鏡報》，拉佩爾在亞利桑那州圖森市出生長大，畢業於馬里蘭州巴爾的摩的約翰霍普金斯大學，2018年僅21歲時共同創辦科技新創公司EcoMap Technologies並擔任執行長，致力於運用AI技術幫助企業尋求增長機會。她曾入選《富比士》30位30歲以下傑出人物榜，備受商業界矚目，且事業有成之餘也致力於推動社會變革。

悲劇發生於去年9月22日周五晚上，拉佩爾參加當地一場藝術節後回到公寓，不幸遇上比林斯利。監視器畫面顯示，比林斯利一路尾隨拉佩爾後找藉口進入屋內，僅一小時後又被拍到他走下樓梯，一邊用褲子擦拭雙手一邊迅速離開現場。

拉佩爾的父母整個周末都聯絡不上女兒，不禁感到擔憂，周一又從同事口中得知她未到公司上班，趕緊報案。警方趕到公寓後在屋頂發現她衣衫不整的屍體，遭到性侵後死於勒頸及鈍器外傷，而她的紅鞋旁還放著一塊磚頭，磚頭上驗出她的DNA。

調查發現，比林斯利早在9月中旬就曾犯下另一起暴力犯罪，闖入民宅後綑綁受害者加以性侵，甚至縱火。儘管受害者倖存，但警方未及時通報公眾，使拉佩爾未能提高警覺。

比林斯利此前曾因性侵、持武器搶劫等罪名被判30年徒刑，緩刑16年，但2022年因「行為良好」提早5年獲釋，拉佩爾遇害也引發對馬里蘭州司法系統的質疑。他最終因此案被判處3次無期徒刑，並在法庭上表示懊悔，卻未能減輕拉佩爾家人的痛苦。

拉佩爾的父母推動一條新法，將終止馬里蘭州為表現良好的一級性侵犯減刑，命名為《帕瓦．瑪麗．拉佩爾法案》（Pava Marie LaPere Act），希望美國各州也能效仿。他們表示，拉佩爾生前夢想推動社會變革，即使她不幸遇害，她的遺志也將繼續影響世界。

ETtoday新聞網提醒您：保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

ET快訊
陸籍房客住6年跑了！　房東開門見這一幕驚呆
《獵人》盲卡包被炎上！麥當勞送100套收藏冊　活動辦法曝光
美26歲正妹CEO遭性侵殺害　磚塊驗出DNA
潭美颱風最快今晚生成！環流雨彈轟炸東北「一片紫紅」　
20歲軍人騎重機慘死　最後身影曝
張菲擁「上千張鴻海股票」　20年不賣市值驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓派兵參戰　南韓尹錫悅和北約秘書長通話！譴責俄威脅世界和平

為瘦身吞「絛蟲卵」膠囊1年！21歲女拉出長條蟲　醫嘆：3器官病變

陸籍房客住6年跑了！　房東開門見這一幕驚呆

26歲正妹CEO慘死！「遭性侵殺害」磚頭驗出DNA　陳屍自家頂樓

鴛鴦大盜「偷走整間房子」成本不用1美元！　超扯詐騙手法曝光

日16歲女高中生追偶像「化身流鶯」！每周站壁3次　下海價碼曝

「薩德反飛彈系統」迅速部署以色列！　美防長證實：已經到位

日加賀號護衛艦「實際航母化」！美軍F35B參與首次戰鬥機降落測試

曾裝載原子彈！美軍重啟「二戰機場」　為了對付這敵人

加州台裔造勢支持川普　不滿美國經濟治安現況

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

哈瑪斯領袖攜家眷藏身地道　畫面曝光！妻拎百萬柏金包

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

家裡淹水一看是鱷魚搞的鬼　媽生氣訓話牠還故意吐泡泡

金鐘最美製作人林心如超大器　《有生之年》6獎..嗨喊「得獎都有鳳凰電波」

小S槓上《不熙娣》：不信得不到　放話「做到派翠克走上台」！

北韓派兵參戰　南韓尹錫悅和北約秘書長通話！譴責俄威脅世界和平

為瘦身吞「絛蟲卵」膠囊1年！21歲女拉出長條蟲　醫嘆：3器官病變

陸籍房客住6年跑了！　房東開門見這一幕驚呆

26歲正妹CEO慘死！「遭性侵殺害」磚頭驗出DNA　陳屍自家頂樓

鴛鴦大盜「偷走整間房子」成本不用1美元！　超扯詐騙手法曝光

日16歲女高中生追偶像「化身流鶯」！每周站壁3次　下海價碼曝

「薩德反飛彈系統」迅速部署以色列！　美防長證實：已經到位

日加賀號護衛艦「實際航母化」！美軍F35B參與首次戰鬥機降落測試

曾裝載原子彈！美軍重啟「二戰機場」　為了對付這敵人

加州台裔造勢支持川普　不滿美國經濟治安現況

《獵人》盲卡包被炎上！麥當勞送100套收藏冊　活動辦法曝光

Melody：學習和壞情緒相處　遇到困難就「面對、消化、處理」

游鴻明首同台「25歲學霸正妹女兒」！　合體畫面曝光...網全看哭

高鐵站「低調1美食」快被買光　驚呆他！一票人吃上癮：超Q彈又香

北韓派兵參戰　南韓尹錫悅和北約秘書長通話！譴責俄威脅世界和平

為瘦身吞「絛蟲卵」膠囊1年！21歲女拉出長條蟲　醫嘆：3器官病變

六月、李易結婚13年二度蜜月！　「甜曬牽手依偎照」放閃

台鐵汐科站擁擠增出口、月台門　交長：設電動步道專案討論

墨爾本人人搶當首購族！　2因素釀「租屋退潮」

陸籍房客住6年跑了！　房東開門見這一幕驚呆

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

知名美式餐廳「TGI FRIDAYS」驚傳將聲請破產！

靈車沒關好「屍體滑落」　路過駕駛以為撞死人

陸女銀座FENDI購物爆氣　經理4人跪一排道歉

東京「極樂酒吧」17越南妹被逮！超正老闆娘曝

即／美加軍艦「昨穿越台灣海峽」　畫面曝光

20歲小隻馬BJ遭跟蹤　他埋伏13小時性侵得逞

準潭美颱風對台影響時間點曝！日氣象廳預測

全家人得怪病！　竟是因為女傭「做菜偷加尿」8年

英男中44億樂透大獎　10年後近況曝光

象群穿越鐵軌遭火車撞　2象血肉模糊

颶風來襲狗狗被栓路邊泡水裡　畫面惹憐

俄羅斯派軍艦從北韓運兵　南韓掌握證據

烏克蘭調查：俄羅斯軍工仍見台灣產品　含從中國流入

以國總理問處理伊朗　川普：為所當為

更多熱門

相關新聞

七期社區同層樓再現奪命事件　房仲直呼：毛骨悚然

七期社區同層樓再現奪命事件　房仲直呼：毛骨悚然

台中市西屯區七期豪宅區昨（20）日晚傳出一名許姓男子疑遭拘禁虐死案，救護車到場時，許男已明顯死亡，檢警陸續查緝涉案人到案，此事件引起社會高度關注，據了解，該棟社區2年前一名男子因投資失利想不開墜樓，巧合的是，2起奪命事件發生在同一樓層。

嘉藥與清邁大學共育國際化粧品科技人才

嘉藥與清邁大學共育國際化粧品科技人才

台南400未來生活館登場！體驗科技走入日常生活

台南400未來生活館登場！體驗科技走入日常生活

15歲少年偷開車「釀3死2傷」　最慘下場曝光！

15歲少年偷開車「釀3死2傷」　最慘下場曝光！

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

關鍵字：

科技悲劇新創社會變革司法系統

讀者迴響

熱門新聞

三上悠亞被拍「0偽裝吃阜杭豆漿」

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮遭出征

郝劭文「賺夠了」想帶妻小回台！

男友雞雞「白白一粒一粒」！她嚇壞：是性病嗎

星宇航空中籤！他爽喊「人生第一次　全場狂查結果　

萁媽懷疑女婿「為錢娶妻」心疼落淚

小優埋胸已婚男「神隱7天露面了」

樂天桃猿投手教練許銘傑、4人不需約

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

洪榮宏破冰前妻　 21歲愛女結婚感人畫面曝

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

李晧禎掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

51歲黃立成變地產大亨！擁上億房產卻住20萬月租飯店

HowHow收《獵人》卡牌「拍出1劇情」網全服了

知名美式餐廳「TGI FRIDAYS」驚傳將聲請破產！

更多

最夯影音

更多

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

哈瑪斯領袖攜家眷藏身地道　畫面曝光！妻拎百萬柏金包

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面