鋼彈粉衝麥當勞搶特殊配色公仔　西門町昆明店開賣人潮擠滿大廳

▲台灣麥當勞與日本動漫《機動戰士鋼彈》聯名活動今日登場，主題店吸引眾多人潮搶購。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣麥當勞與日本動漫《機動戰士鋼彈》聯名活動今日登場，位於西門町的主題店（昆明餐廳）一早就有眾多粉絲等待10點30分開賣，就是為了收集兩款特殊配色公仔。

台灣麥當勞首度與日本動漫《機動戰士鋼彈》聯名，推出「M Striker突擊版」與「M Blade暗影版」特殊配色公仔，獲得方式有2種，點「鋼彈聯名特餐」即可獲得一隻（可挑款），特餐內含四盎司牛肉堡（原味／辣味）、經典配餐，單層319元起、雙層359元起；或購買任一超值全餐或分享盒（不含鋼彈聯名特餐）以199元加購1個（可挑款），每套餐限購1個，每人每筆限購6個，手機點餐與外送平台不適用。

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▲「M Striker突擊版」與「M Blade暗影版」特殊配色公仔。（圖／記者黃士原攝）

《機動戰士鋼彈》聯名活動今日登場，位於西門町的主題店（昆明店）一早就有眾多粉絲等待10點30分開賣，11點多時湧入更多人潮，幾乎擠滿1樓的點餐大廳，接近中午12點人潮雖然稍減，但陸續有民眾進入餐廳。

▲等候點餐人潮。（圖／記者黃士原攝）

除了限定公仔，麥當勞5月6日起再推出限量周邊「鋼彈雙機體馬克杯組」，包含RX-78-2鋼彈與夏亞專用薩克雙陣營設計，一組2杯，購買任一超值全餐或分享盒（不含鋼彈聯名特餐）加價499元即可獲得，每人每筆消費限購4組。手機點餐與外送平台不適用。

▲RX-78-2鋼彈為原型的1:10實體立像。（圖／記者黃士原攝）

▲樓梯間的牆面更以聯邦與吉翁公國搏鬥的經典場面鋪陳。（圖／記者黃士原攝）

麥當勞昆明餐廳活動期間變身鋼彈主題旗艦餐廳「SIDE M」，把《機動戰士鋼彈》的世界觀與經典場景帶入真實用餐場域。餐廳1樓為守護地球聯邦的RX-78-2鋼彈，以RX-78-2鋼彈為原型的1:10實體立像展示，象徵地球聯邦代表機體現身現實世界；2樓則呈現吉翁公國入侵畫面，樓梯間的牆面更以聯邦與吉翁公國搏鬥的經典場面鋪陳。

▲藏壽司宣布5月1日起首度聯名人氣日本動畫《排球少年!!》。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司宣布5月1日起首度聯名人氣日本動畫《排球少年!!》，一次推出共40款限定扭蛋，包含壓克力吊飾與馬口鐵徽章胸針，角色陣容橫跨烏野高校、青葉城西高校、音駒高校、白鳥澤學園高校、梟谷學園高校、稻荷崎高校與鴎台高校等多所知名高校，除了主角群日向、影山、月島，還有研磨、黑尾、及川、牛島等人氣角色。

▲「排球少年!!票卡夾」。（圖／藏壽司提供）

5月11日開始，則有兩波滿額贈陸續登場，第一波滿額贈活動5月11日登場，消費滿1200元，加入LINE好友並綁定會員，即可獲得「排球少年!!票卡夾」，共有烏野高校、青葉城西高校與音駒高校3款設計。第二波滿額贈活動則於5月20日接力登場，贈品為「排球少年!!馬克杯」，共有5款設計。兩波滿額贈品各限量1萬5000份。