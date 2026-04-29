　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鋼彈粉衝麥當勞搶特殊配色公仔　西門町昆明店開賣人潮擠滿大廳

▲台灣麥當勞與日本動漫《機動戰士鋼彈》聯名活動今日登場。（圖／記者黃士原攝）

▲台灣麥當勞與日本動漫《機動戰士鋼彈》聯名活動今日登場，主題店吸引眾多人潮搶購。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣麥當勞與日本動漫《機動戰士鋼彈》聯名活動今日登場，位於西門町的主題店（昆明餐廳）一早就有眾多粉絲等待10點30分開賣，就是為了收集兩款特殊配色公仔。

台灣麥當勞首度與日本動漫《機動戰士鋼彈》聯名，推出「M Striker突擊版」與「M Blade暗影版」特殊配色公仔，獲得方式有2種，點「鋼彈聯名特餐」即可獲得一隻（可挑款），特餐內含四盎司牛肉堡（原味／辣味）、經典配餐，單層319元起、雙層359元起；或購買任一超值全餐或分享盒（不含鋼彈聯名特餐）以199元加購1個（可挑款），每套餐限購1個，每人每筆限購6個，手機點餐與外送平台不適用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣麥當勞與日本動漫《機動戰士鋼彈》聯名活動今日登場。（圖／記者黃士原攝）

▲「M Striker突擊版」與「M Blade暗影版」特殊配色公仔。（圖／記者黃士原攝）

《機動戰士鋼彈》聯名活動今日登場，位於西門町的主題店（昆明店）一早就有眾多粉絲等待10點30分開賣，11點多時湧入更多人潮，幾乎擠滿1樓的點餐大廳，接近中午12點人潮雖然稍減，但陸續有民眾進入餐廳。

▲台灣麥當勞與日本動漫《機動戰士鋼彈》聯名活動今日登場。（圖／記者黃士原攝）

▲等候點餐人潮。（圖／記者黃士原攝）

除了限定公仔，麥當勞5月6日起再推出限量周邊「鋼彈雙機體馬克杯組」，包含RX-78-2鋼彈與夏亞專用薩克雙陣營設計，一組2杯，購買任一超值全餐或分享盒（不含鋼彈聯名特餐）加價499元即可獲得，每人每筆消費限購4組。手機點餐與外送平台不適用。

▲台灣麥當勞與日本動漫《機動戰士鋼彈》聯名活動今日登場。（圖／記者黃士原攝）

▲RX-78-2鋼彈為原型的1:10實體立像。（圖／記者黃士原攝）

▲台灣麥當勞與日本動漫《機動戰士鋼彈》聯名活動今日登場。（圖／記者黃士原攝）

▲樓梯間的牆面更以聯邦與吉翁公國搏鬥的經典場面鋪陳。（圖／記者黃士原攝）

麥當勞昆明餐廳活動期間變身鋼彈主題旗艦餐廳「SIDE M」，把《機動戰士鋼彈》的世界觀與經典場景帶入真實用餐場域。餐廳1樓為守護地球聯邦的RX-78-2鋼彈，以RX-78-2鋼彈為原型的1:10實體立像展示，象徵地球聯邦代表機體現身現實世界；2樓則呈現吉翁公國入侵畫面，樓梯間的牆面更以聯邦與吉翁公國搏鬥的經典場面鋪陳。

▲藏壽司宣布5月1日起首度聯名人氣日本動畫《排球少年!!》。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司宣布5月1日起首度聯名人氣日本動畫《排球少年!!》，一次推出共40款限定扭蛋，包含壓克力吊飾與馬口鐵徽章胸針，角色陣容橫跨烏野高校、青葉城西高校、音駒高校、白鳥澤學園高校、梟谷學園高校、稻荷崎高校與鴎台高校等多所知名高校，除了主角群日向、影山、月島，還有研磨、黑尾、及川、牛島等人氣角色。

▲「排球少年!!票卡夾」。（圖／藏壽司提供）

5月11日開始，則有兩波滿額贈陸續登場，第一波滿額贈活動5月11日登場，消費滿1200元，加入LINE好友並綁定會員，即可獲得「排球少年!!票卡夾」，共有烏野高校、青葉城西高校與音駒高校3款設計。第二波滿額贈活動則於5月20日接力登場，贈品為「排球少年!!馬克杯」，共有5款設計。兩波滿額贈品各限量1萬5000份。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
西門町麥當勞人潮擠滿大廳！　粉絲瘋搶鋼彈公仔
獨／關鍵錄音曝光！小學生亮刀霸凌　母泣：圍成一圈欺負我們
公告了！　上海居民可於福建申請赴金馬旅遊簽注
爆1折出清「MacBook只要1000元」！燦坤急發聲明
鄭麗文軍購堅持「3800億+N」　藍委控：黨團幹部快崩潰
女大生撞女警致死「只看車損」　親友心痛：還我未來大嫂
公車司機趴方向盤痛哭登CNN　業者不捨：平時忠厚老實

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台積電買在2330元！他急了「多久才解套」　網喊：現在都低點

南投家扶推動教育脫貧！1至4月發放605萬助學金...1211孩子受惠

鋼彈粉衝麥當勞搶特殊配色公仔　西門町昆明店開賣人潮擠滿大廳

衣服香三天、香水撐整天其實不單純！「持久香」可能藏內分泌風險

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？教育部曝正解　眾人驚：什麼時候改的

北市公車追撞釀1死調查報告公布　運安會：駕駛連2晚睡眠不足

皮克敏官方「發補償」被洗版！　玩家喊不公平：標準為何

母控不幫國中兒磨藥粉貼文公審　郭綜合力挺藥師：專業不容踐踏

台鐵建置第3代行車監控系統　可自動規劃路徑、整合邊坡告警

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅　他驚：謝謝提醒我的人

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

台積電買在2330元！他急了「多久才解套」　網喊：現在都低點

南投家扶推動教育脫貧！1至4月發放605萬助學金...1211孩子受惠

鋼彈粉衝麥當勞搶特殊配色公仔　西門町昆明店開賣人潮擠滿大廳

衣服香三天、香水撐整天其實不單純！「持久香」可能藏內分泌風險

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？教育部曝正解　眾人驚：什麼時候改的

北市公車追撞釀1死調查報告公布　運安會：駕駛連2晚睡眠不足

皮克敏官方「發補償」被洗版！　玩家喊不公平：標準為何

母控不幫國中兒磨藥粉貼文公審　郭綜合力挺藥師：專業不容踐踏

台鐵建置第3代行車監控系統　可自動規劃路徑、整合邊坡告警

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅　他驚：謝謝提醒我的人

台積電買在2330元！他急了「多久才解套」　網喊：現在都低點

咖啡也要打壓！台灣好手奪拉花冠軍秀國旗　中國施壓改「中華台北」

台股成健保財務解方！陳時中拋「證交稅」挹注可穩定20年

徐玄振被嘲「白豬」留創傷！41歲嘆「還是會胖」：不年輕了

債務糾紛殺死虱目魚大戶！兇嫌當庭嗆法官沒證據　判18年定讞

台中5年出生率慘跌3成！　內行解密：每8個幼兒有1個住北屯

勞動節連假車潮將至　大武警籲專心駕駛勿滑手機

投89線坍方阻交通！警長挺進與消防接力　急病患者早半小時送醫

鍾小平狂嗆「皇太后指揮鄭麗文？」　陳智菡：是提醒小心破壞者

南投家扶推動教育脫貧！1至4月發放605萬助學金...1211孩子受惠

A-Lin澄清「跨年真沒喝」　 喊不喝酒遭虧：連自己都騙

生活熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

公車運將遭怪罪　哭喊「不要欺負司機」影片登CNN

LINE「15款免費貼圖」限時下載！EFFY、水水皮蛋

「全台有雨」鋒面午後襲　明大降8℃

全台溼答答！　梅雨季首波鋒面下周到

早餐店阿姨「弟弟你的75」　醫疑惑看左右：是我嗎

中鋼父反控兒被霸凌！受害童媽媽：將公開證據

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

家庭禁養浣熊！5月新制一次看　綜所稅申報「237萬戶可減稅」

1縣市超貴！他曝貢丸蛋花湯「一碗90元」

韓籍啦啦隊女神脫臼了！　發文曝傷勢

媽控藥師笑兒不會吞藥！PO文公審風向逆轉

更多熱門

相關新聞

麥當勞聯名《鋼彈》推2款限定公仔　主題餐廳有RX-78-2實體立像

麥當勞聯名《鋼彈》推2款限定公仔　主題餐廳有RX-78-2實體立像

台灣麥當勞首度攜手日本傳奇動漫IP《機動戰士鋼彈》展開聯名活動，不僅獨家推出2款特殊配色公仔、雙機體馬克杯組，還有鋼彈特餐，4月29日至5月26日開跑，聯名期間外帶紙袋、冷飲杯、漢堡包裝紙、分享盒等包裝也換上限定新裝。另有「辣味四盎司牛肉堡」同步回歸。

麥當勞廣州門市變「牡丹樓」

麥當勞廣州門市變「牡丹樓」

點30塊雞塊「少給3塊」！大票苦主怨漏餐　麥當勞：可向餐廳反映

點30塊雞塊「少給3塊」！大票苦主怨漏餐　麥當勞：可向餐廳反映

麥當勞AI客服竟能解Python程式問題

麥當勞AI客服竟能解Python程式問題

麥當勞APP送雞塊、抽7大優惠券　新推「麥粉市集」點數換限定包

麥當勞APP送雞塊、抽7大優惠券　新推「麥粉市集」點數換限定包

關鍵字：

鋼彈麥當勞昆明店

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

公車運將遭怪罪　哭喊「不要欺負司機」影片登CNN

太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

已婚富二代夜會美女主播！親密聚會被直擊

親姊過世存款要本人提領！印男挖遺骸赴銀行

LINE「15款免費貼圖」限時下載！EFFY、水水皮蛋

「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師：當初同業還拍合照

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面