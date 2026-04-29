皮克敏官方「發補償」被洗版！　玩家喊不公平：標準為何

▲皮克敏。（圖／翻攝自Threads／Pikmin Bloom 中文官方帳號）

記者曾筠淇／綜合報導

近期《Pikmin Bloom》（皮克敏）在台灣爆紅，掀起一股全民走出戶外、以步數換取遊戲成果的熱潮，為紀念《超級瑪利歐銀河電影版》上映，只要去電影院「掃盆」，就可以拿到特殊飾品的皮克敏，然而，卻有部分玩家沒有順利取得，因此官方昨（28）日補償「電影院（爆米花）」花苗，以及探測器。只是就有不少網友不滿，為什麼每個人拿到的探測器數量不同，直呼不公平。

官方先前發布公告，為了《超級瑪利歐銀河電影版》上映，他們舉辦了以瑪利歐世界為靈感的特別活動，玩家只要把皮克敏帳號與任天堂帳號連結好，就會收到3個任務。其中一個任務，是讓用戶到電影院附近使用「探測雷達」，掃描後，即可獲得「黃色超級瑪利歐鑰匙圈」飾品皮克敏的金色花苗。

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官方補償金色花苗

不過，卻有部分玩家並沒有順利拿到特殊飾品的皮克敏，因此官方昨日透過Threads上說明，「此異常現象好發於 GPS 精準度較低或網路連線不穩定的環境下使用探測器的情況。我們預計於本週內完成修復，並在修復完成後再次公告說明。關於此問題的補償方案，將於日後另行公布。對於造成您的困擾，我們深表歉意」。

官方稍早也再次發文，提到此狀況已修復完成，但仍會自28日起進行補償，補償內容分為兩種：

1. 一般補償



對象： 活動期間內，在符合獲得電影院花苗的條件下使用了探測器，卻因本錯誤而未能獲得花苗的玩家。



內容： 金色電影院花苗1個。

2. 付費探測器補償



對象： 活動期間內，在符合獲得電影院花苗的條件下使用了付費探測器，卻因本錯誤而未能獲得花苗的玩家。



內容： 歸還與受影響次數等量的付費探測器。

探測器數量差異引起玩家不滿

不過，探測器的補償數量卻引起許多玩家不滿。不少網友都留言表示，「請問探測器發放標準為何？為何有人可以有好幾百個？對其他人來說太不公平了吧」、「為什麼有人沒探測器補償，有人得到破百個探測器，差太多了吧」、「為什麼探測器數量差那麼多？官方判定標準是什麼」、「有人課金買探測器，補償0個探測器；有人無課，拿到300多個探測器，所以是怎樣？賠償標準也不列出來，公平性在哪裡」、「探測器補償真的差太多了啦」。官方對此尚未正面回應。