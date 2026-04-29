北市公車追撞釀1死調查報告公布　運安會：駕駛連2晚睡眠不足

▲大有巴士212路線公車在未煞車情況下撞擊等待右轉的大都會客運49路線公車。（圖／運安會提供）



記者周湘芸／台北報導

台北喜來登飯店前2024年11月發生2台公車和1台計程車碰撞事故，造成1死15傷。國家運輸安全調查委員會公布調查報告指出，駕駛於事故前2晚睡眠不足，有疲勞駕駛跡象，且未繫安全帶導致無法及時作出反應釀禍。

2024年11月17日上午9時許，一輛大有巴士212路線公車，行經台北市中正區忠孝東路一段往東接近鎮江街口時，在未有煞車情況下，撞擊並推擠一輛等待右轉的大都會客運49路線公車左後方車尾，使其再往前推撞行人及鎮江街對向車道的計程車，造成1人死亡、1人重傷及15人輕傷。

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運安會調查指出，事故主因駕駛員未注意到前方公車右轉時，左側車尾尚停在路口中外車道延伸範圍，在未有任何閃避反應及煞車情況下，以約時速45公里的車速撞上前方公車左後方車尾。

運安會表示，事故駕駛員於事故前連續2晚睡眠不足，當日駕車精神與警覺狀態持續衰退，且在事故趟次時配戴單耳無降噪耳機撥放音樂，不排除事故前已存在恍神、注意力分散、短期記憶力降低等疲勞徵狀機會。此外，駕駛員因未繫安全帶，使其在撞擊後摔落至座椅下，未能即時做出適當的車輛操作。

運安會指出，事故駕駛員平時執勤即有未繫安全帶習慣，大有雖利用車內影像抽查駕駛員駕車情形，但未能有效改善事故駕駛員此項不安全情況。

運安會調查發現，事故駕駛員於事故前3個月曾出現連續2次出勤日過長、連續早起執勤與高駕車時數，可能存在長期工作負荷累積與睡眠不足疲勞情形。此外，駕駛員於2018年至事故前有2次頭部外傷病史與認知能力下降症狀，且醫理與研究顯示頭部外傷可能產生行為與認知改變，不排除暫時認知能力降低進而增加安全駕駛操作風險。

運安會表示，大有巴士安排所屬駕駛員勤務時，未能預留時間調動彈性，導致駕駛員工作與休息時間無法符合相關法規規範，而所屬駕駛員在班表預排後私下換班，公司也未確認實際出勤班表是否符合法規。台北市公共運輸處現行透過每月抽查1日管理方式，難以判別個別駕駛員連續出勤狀態是否符合規定。

運安會指出，我國59歲以下職業駕駛人體檢項目及流程與一般駕駛人無異，相較於國外也較為寬鬆；且醫療人員未有說明指引供其能更明確判定駕駛人體況對於駕車影響及標準；在醫療資訊無法完整介接且體檢項目及流程較為簡單狀況下，監理機關無法以現行體檢制度有效掌握職業駕駛人體況。

在道路設計方面，運安會也說，前方公車駕駛員靠最外側車道左側行駛，致使壓縮左側行車安全側向間隔；又因公車其轉彎特性，使左側車尾跨越最外側車道延伸至路口範圍，有遭其他車道車輛追撞風險。

運安會說，忠孝東路一段與鎮江街口公車右轉與直行的交通量均高，忠孝東路一段鄰近鎮江街路口車道寬度雖已符合該規範要求，但皆採用市區道路及附屬工程設計規範的最小值規劃，導致在此路口延伸範圍內直行及右轉的公車無法保持較寬安全行車側向間隔，可能有中外車道直行公車與最外側車道等待右轉公車追撞風險。

對此，運安會向大有巴士提出2項建議，當駕駛員有請假或調班等需求時，應確保其調整後符合勞基法等規定；招聘駕駛員時，應透過公路局監理服務網檢視其過往事故紀錄或違規頻率，並要求主動提出有可能影響駕車的健康史，另確保所屬駕駛員在執勤時有正確使用安全帶。

運安會建議台北市政府交通局，檢視與事故地點類似之道路型式及車流組成的路口，應用交通工程或其他改善方式，降低公車右轉對道路交通安全影響。另強化現行對所轄市區汽車客運業者之管理方式，並督導大有巴士所屬駕駛員的排班、調班等符合規定。

運安會也建議交通部公路局，重新評估現行職業駕駛人體檢項目，並確保駕駛人在體檢過程中填列自我聲明的正確性及可靠度；另規劃明確檢查流程、標準或相關指引手冊，以利專業醫療人員篩選出具高風險體況駕駛人。

另也建議交通部，向客運業者、座椅廠及車體打造廠宣導有關乘客椅背高度對頭頸部安全保護性，供客運業者作為市區公車座椅選擇參考。

對此，公路局表示，職業駕駛人體檢項目是依道路交通安全規則第64條及第64條之1規定辦理，其項目經相關會議檢討及參考國外相關國家經驗，並研提交通部駕駛人醫學諮詢會會議討論通過，修訂相關法規，未來公路局將持續滾動檢討，以精進職業駕駛人管理制度。