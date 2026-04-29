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女大生撞女警致死「只顧看車損」　親友心痛：還我未來大嫂

記者鄺郁庭／綜合報導

台南市警局第四分局育平派出所28歲鄭姓女警，28日清晨休假騎車外出時，遭後方20歲戴姓女騎士追撞，隨後人車倒地遭遊覽車輾過，當場死亡。鄭女警職男友妹妹忍不住在Threads痛喊「把我未來大嫂還來」，更心碎喊「為什麼姐姐不能參加我的婚禮？」原本說好連假要送伴娘服、一起逛街，如今全成遺憾。

鄭女警職男友妹妹在Threads發文，痛訴未來大嫂原本好好騎車，卻被追撞身亡，讓她接到通知當場腳軟，心碎喊「為什麼姐姐不能參加我的婚禮」，原本說好連假要送伴娘服、一起逛街，如今全成遺憾。她也提到，表姐在現場看到女騎士「一臉無關緊要還在檢查車子」，讓她悲憤直呼「把我未來大嫂還來欸」。

▲台南28歲女警遭20歲戴姓女騎士撞倒，慘被遊覽車輾斃，戴女肇事後查看車損。（圖／民眾提供，下同）

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▲戴女肇事後查看車損。（圖／民眾提供）

鄭女警職男友表姐也在Threads發文，指出事故受害者是她弟妹，是個善良熱心、讓全家族都很期待成為家人的人，沒想到年紀輕輕就遭遇追撞慘死輪下。她也透露，鄭女對媽媽孝順，也會幫忙姊姊照顧兩個小孩，是個努力上進的女孩子。

回顧整起事發經過，鄭姓女警28日清晨6時59分行經安南區安和路二段時，遭後方疑似沒注意車前狀況的20歲戴姓女騎士從後方追撞，隨後遭遊覽車輾過，鄭女因粉碎性顱腦創傷，不幸當場死亡，至於詳細肇事責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。

據悉，鄭女從小熱愛舞蹈，從小學到大學一路都是就讀舞蹈班、相關科系，有志投入舞蹈領域，但考量收入與工作穩定性，毅然決然轉換跑道從警，她平時與家人同住於台南市北區，家中父母健在，還有一名姊姊，與任職於永康分局的警員男友感情穩定，小倆口預計於明年結婚，事發當時她正準備前安南區，孰料卻遭遇死劫，令親友、同仁崩潰不已。

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