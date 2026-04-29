台積電買在2330元！他急了「多久才解套」　網喊：現在都低點

▲台積電正熱，很多人都有買進。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

台股近期走勢強勁，隨著台積電股價屢創新高，就也讓不少散戶陷入追高的焦慮。一名網友發文表示，他因為一時衝動，買了2330元的台積電，沒想到現在卻被套，因此想知道要多久才能解套？貼文曝光後，引起網友討論。

「掛市價」買台積電卻很焦慮

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這名網友27日在PTT的Gossiping板上，以「急！台積被套2330元怎辦？」為標題發文。原PO透露，當天看到股票市場一片紅通通，股價不斷往上衝，所以就衝動的掛市價，買到了2330元的台積電。不過，他買進後看著股價波動，便發覺自己「被套」，進而感到焦慮。對此，他就想知道，大概還要多久的時間，他才能解套？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「一張不賣，奇蹟自來」、「上看5000，現在買都是低點」、「明天你會感謝自己」、「年底你就會覺得3000的台積電便宜」、「這星期就解套了，現在全民台積運動」、「放心啦，年底就3000了」、「趨勢不變的話，下個月可以解套」。

還有網友表示，「每個波段高點都有人問，還不都解套賺錢」、「600、1200、1500、2000時候，都有人這樣問」、「當初679學長表示」、「沒幾年前600就在叫套牢，現在咧」、「當初688T被笑兩年，現在688T的都笑哈哈」。雖話題引起熱議，但也有網友質疑真實性，「沒有對帳單，又是一個幻想文」、「貼出來，現在都只出一張嘴而已」。