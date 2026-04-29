南投家扶推動教育脫貧！1至4月發放605萬助學金...1211孩子受惠

▲阿文(右)參加跆拳道比賽獲得獎牌。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為減輕弱勢家庭的經濟負荷、給予孩子在教育費上的直接協助，家扶中心提供許多教育資源，每學期也定期提供各項獎助學金；南投家扶統計，今年前四個月已發放超過605萬元的獎助學金、1211人次受惠，幫助家扶兒少透過教育脫離貧困、穩定就學，實現自我價值。

南投家扶指出，上述受助兒少包含國小535人次、國中283人次、高中202人次，也有大專以上191人次，如就讀大學一年級的「小芸」因學業表現優秀，從國小開始就一路獲得該中心獎助學金的肯定；他分享，一開始為了申請獎學金而參與社區服務，但在社工老師的引導及服務過程學習到自律負責、積極主動的做事態度，因此不只獲得獎學金而減輕學費負擔，更培養正向的工作價值觀。

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▲小芸返回家扶中心服務學習，感謝企業及善心人士助學。

南投家扶另有針對菁英學習、特殊才藝、體育競賽、社工培育等項目設立特別的獎學金，鼓勵孩子們在不同領域發光發熱；像來自水里鄉的學童「阿文」學業表現並非頂尖，但從小四開始就對跆拳道有濃厚興趣，不但持續透過訓練養成規律運動的習慣，進入道館培訓僅一年就屢獲佳績、橫掃地區運動會跆拳道錦標賽競速踢擊項目、小學跆拳道錦標賽對打項目等多項比賽金牌，學校老師也肯定阿文對人友善、樂於助人並積極參與班級事務等好表現，所以獲得運動類獎助學金的肯定。

▲家扶童領取助學金。

南投家扶主任李雅婷表示，特別感謝寶璽建設開發股份有限公司、鴻遠資本台灣分公司、華邦電子、統一證券集團、櫃買中心及各界善心人士的教育投資與支持，讓家扶的孩子得以穩定就學，也希望透過社會大眾持續挹注，讓更多孩子在求學路上獲得穩定力量，勇敢朝夢想前進。