　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南投家扶推動教育脫貧！1至4月發放605萬助學金...1211孩子受惠

▲阿文(右)參加跆拳道比賽獲得獎牌。（圖／南投家扶中心提供，下同）

▲阿文(右)參加跆拳道比賽獲得獎牌。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為減輕弱勢家庭的經濟負荷、給予孩子在教育費上的直接協助，家扶中心提供許多教育資源，每學期也定期提供各項獎助學金；南投家扶統計，今年前四個月已發放超過605萬元的獎助學金、1211人次受惠，幫助家扶兒少透過教育脫離貧困、穩定就學，實現自我價值。

南投家扶指出，上述受助兒少包含國小535人次、國中283人次、高中202人次，也有大專以上191人次，如就讀大學一年級的「小芸」因學業表現優秀，從國小開始就一路獲得該中心獎助學金的肯定；他分享，一開始為了申請獎學金而參與社區服務，但在社工老師的引導及服務過程學習到自律負責、積極主動的做事態度，因此不只獲得獎學金而減輕學費負擔，更培養正向的工作價值觀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小芸返回家扶中心服務學習，感謝企業及善心人士助學。（圖／南投家扶中心提供）

▲小芸返回家扶中心服務學習，感謝企業及善心人士助學。

南投家扶另有針對菁英學習、特殊才藝、體育競賽、社工培育等項目設立特別的獎學金，鼓勵孩子們在不同領域發光發熱；像來自水里鄉的學童「阿文」學業表現並非頂尖，但從小四開始就對跆拳道有濃厚興趣，不但持續透過訓練養成規律運動的習慣，進入道館培訓僅一年就屢獲佳績、橫掃地區運動會跆拳道錦標賽競速踢擊項目、小學跆拳道錦標賽對打項目等多項比賽金牌，學校老師也肯定阿文對人友善、樂於助人並積極參與班級事務等好表現，所以獲得運動類獎助學金的肯定。

▲家扶童領取助學金。（圖／南投家扶中心提供）

▲家扶童領取助學金。

南投家扶主任李雅婷表示，特別感謝寶璽建設開發股份有限公司、鴻遠資本台灣分公司、華邦電子、統一證券集團、櫃買中心及各界善心人士的教育投資與支持，讓家扶的孩子得以穩定就學，也希望透過社會大眾持續挹注，讓更多孩子在求學路上獲得穩定力量，勇敢朝夢想前進。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
跟騷男起底！噁喊「要去學校看正妹」...盯上女高中生
邱軍遭重判10年！　再度鞠躬道歉：持續談和解
高雄警偷拍6女「換臉變裸照」！遭記大過調單位現況曝
奪命畫面曝！女警遭撞想起身　遊覽車急閃仍來不及
快訊／邱軍酒駕撞死運將　國民法官重判10年
尾隨18歲女學生！狂暴噁男正面曝光　外婆被打破肝臟
大谷翔平104球創轉隊最多！　優質先發仍吞首敗
派翠克認了「對小S走心過」！深夜喝醉對話曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵勞工董事遭爆占用宿舍、詐領加給　產業工會赴北檢告發

阿伯1人占2位！公車上怒飆學生不讓座　她酸：你這輩子也就這樣

台積電買在2330元！他急了「多久才解套」　網喊：現在都低點

南投家扶推動教育脫貧！1至4月發放605萬助學金...1211孩子受惠

鋼彈粉衝麥當勞搶特殊配色公仔　西門町昆明店開賣人潮擠滿大廳

衣服香三天、香水撐整天其實不單純！「持久香」可能藏內分泌風險

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？教育部曝正解　眾人驚：什麼時候改的

北市公車追撞釀1死調查報告公布　運安會：駕駛連2晚睡眠不足

皮克敏官方「發補償」被洗版！　玩家喊不公平：標準為何

母控不幫國中兒磨藥粉貼文公審　郭綜合力挺藥師：專業不容踐踏

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

台鐵勞工董事遭爆占用宿舍、詐領加給　產業工會赴北檢告發

阿伯1人占2位！公車上怒飆學生不讓座　她酸：你這輩子也就這樣

台積電買在2330元！他急了「多久才解套」　網喊：現在都低點

南投家扶推動教育脫貧！1至4月發放605萬助學金...1211孩子受惠

鋼彈粉衝麥當勞搶特殊配色公仔　西門町昆明店開賣人潮擠滿大廳

衣服香三天、香水撐整天其實不單純！「持久香」可能藏內分泌風險

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？教育部曝正解　眾人驚：什麼時候改的

北市公車追撞釀1死調查報告公布　運安會：駕駛連2晚睡眠不足

皮克敏官方「發補償」被洗版！　玩家喊不公平：標準為何

母控不幫國中兒磨藥粉貼文公審　郭綜合力挺藥師：專業不容踐踏

女警男友、父母現場招魂…兄拿衣物悲喊：回家！連擲2輪才獲允杯

美國花生「僅占進口1%」加工用居多　主要競爭對手非台灣花生

快訊／宜蘭鐵皮屋大火！屋主修繕焊接火星惹禍　手臂燒傷送醫

幕後／鄭麗文訪美規格遭壓低　軍購拉回「3800億+N」爭談判空間

婦吃飯卡胸多年　竟是罕見「食道弛緩不能症」

狂暴跟騷男黑底曝！噁喊「要去學校看正妹」...盯上女高中生

撞死運將肇逃「一審重判10年」！　邱軍再度鞠躬道歉：持續談和解

大谷翔平0.60登頂防禦率王　6局優質先發吞敗坦言：內容不算好

川普又贏？阿聯5/1起脫離OPEC　「每日480萬桶」產能將解禁

高雄警偷拍6女「AI換臉變裸照」！遭記大過調單位現況曝

【太感動了】老師突發低血糖暈眩！學生們全程緊跟守護及時救援

生活熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？正解曝光眾人驚：什麼時候改的

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

公車運將遭怪罪　哭喊「不要欺負司機」影片登CNN

LINE「15款免費貼圖」限時下載！EFFY、水水皮蛋

「全台有雨」鋒面午後襲　明大降8℃

全台溼答答！　梅雨季首波鋒面下周到

早餐店阿姨「弟弟你的75」　醫疑惑看左右：是我嗎

1縣市超貴！他曝貢丸蛋花湯「一碗90元」

女大生撞女警致死　親友心痛：還我未來大嫂

中鋼父反控兒被霸凌！受害童媽媽：將公開證據

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

更多熱門

相關新聞

南投家扶為社工引進防災士課程

南投家扶為社工引進防災士課程

為使所有第一線的助人工作者守護弱勢族群時，都能具備更全面的技能，南投家扶中心自去年起於服務品質提升訓練課程中引入防災士課程，協助社工建立災害風險辨識、社區防災推廣與災害應變策略涵蓋防災、減災、救災三大面向，目前已有超過50名工作人員取得防災士證照。

雲林小兄妹存錢助弱勢學童圓夢！祖孫三代捐12萬

雲林小兄妹存錢助弱勢學童圓夢！祖孫三代捐12萬

南投家扶兒保宣導活動4/25登場

南投家扶兒保宣導活動4/25登場

南投家扶義賣周3/8登場　助弱勢家庭走出貧病醫療困境

南投家扶義賣周3/8登場　助弱勢家庭走出貧病醫療困境

南投家扶尾牙向扶幼委員暨志工致謝

南投家扶尾牙向扶幼委員暨志工致謝

關鍵字：

南投家扶脫貧助學金

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

28歲女警遭輾斃！女騎士、遊覽車司機獲請回..

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？正解曝光眾人驚：什麼時候改的

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

公車運將遭怪罪　哭喊「不要欺負司機」影片登CNN

太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

韓籍啦啦隊+1！起亞虎女神爆祕密簽約轉戰台灣

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面