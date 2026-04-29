「全台有雨」鋒面午後襲　明大降8℃

▲今晨紅外線雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

午後全台變天，北部周四高溫降8度！中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天下半天鋒面抵達，各地有陣雨或雷雨，中部以北、南部山區短延時大雨機率；周四至周五清晨鋒面通過，北部、中部山區有短暫陣雨或雷雨，中南部有局部短暫陣雨或雷雨。

▼最新雷達回波圖。（圖／氣象署）



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12縣市陸上強風特報

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風增強及鋒面通過，今日下午至周四晚上，新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，鋒面下半天抵達，各地有陣雨或雷雨，中部以北、南部山區有短延時大雨機率，晚上東北季風也會下來。根據氣象署預報，台北市今高溫可到30度，周四估僅22度，降幅達8度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



鋒面雨擴全台

曾昭誠說，周四至周五清晨鋒面通過，北部、中部山區有短暫陣雨或雷雨，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北有局部大雨機率；周五白天起東北季風減弱，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

曾昭誠表示，周六花東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、宜花、各山區有局部短暫雷陣雨；周日另一鋒面接近，中南部有短暫陣雨或雷雨，午後大台北、宜花、各山區有局部短暫雷陣雨。

曾昭誠提到，下周一、下周二鋒面通過，中部以北有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有些下雨機率。