防火觀念向下紮根　南消三大隊佳里分隊前進佳興國小防火宣導

▲台南市消防局第三大隊佳里消防分隊，23日到轄內佳興國小進行防火、性平及輻射宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第三大隊佳里消防分隊，23日到轄內佳興國小進行防火、性平及輻射宣導，由消防人員主動進入校園，與學校老師合作共同以影片、看板、實務裝備來傳授消防知識並讓小朋友實際模擬，讓現場小朋友既可以學習到新的消防知識又覺得十分有趣。

佳里消防分隊特別講解居家消防安全課題，宣導家中勿堆積大量雜物，以免災時延燒或影響到避難逃生動線。另外亦宣導，家中裝設鐵窗應預留逃生出口、家中各居室應安裝住宅用火災警報器，如此一來，在火災時才能及早偵測火災發生，讓住戶能快速又安全的避難逃生。

此外，消防人員與學校老師共同宣導性別平等、消除在就業方面對婦女的歧視等課題，讓小朋友能從小就可以建立男女平等應享有相同權利的概念。最後，消防人員還播放核輻射災害影片，讓小朋友認識核輻射的危害，並向小朋友宣導核輻射事故的處置步驟，停，看，聽！停留在室內，看最新訊息，聽政府指示！

消防局李明峯局長表示，消防單位平時除了負責救災、救護、火災預防、火災調查、防災等工作外，尚需與轄內民眾更要保持良好的互動，例如進入校園進行防火宣導教育，以落實防災教育能向下紮根，方能幫助年輕學子未來在面對災害時能正確快速的應變處置，以保護自己及家人的生命安全。