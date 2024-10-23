傳授火場逃生術　南消一大前往新泰國小進行宣導

▲南消一大新營分隊23日走進轄區的新泰國小，為學生們舉行一場防火宣導，以提高學生對安全意識的認知，讓學生在成長過程中更加懂得保護自己和身邊的人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南消一大新營分隊23日走進轄區的新泰國小，為學生們舉行一場防火宣導，針對日常生活中可能遇到的火災隱患，強調如何正確處理火災初期應變措施等，以提高學生對安全意識的認知，讓學生在成長過程中更加懂得保護自己和身邊的人。

新營分隊教官風趣地運用了卡通人物向學生們解釋了火的成長，以及火災發生時該如何應對等重要知識，並以今年實際發生的案例讓學生們警惕，並傳授了火場逃生8字訣：「小火快逃 濃煙關門」，以及解釋關門避難要考慮到門的材質，若為塑膠門、玻璃門這種不耐高溫的材質，無法達到抵擋濃煙高熱的效果。此外亦強調了住宅用火災警報器的重要性，向學生們說明安裝住宅用火災警報器之處所，能在火災發生當下感應並警報，讓居所人員能立即反應與逃生。

消防局局長李明峯表示，這場宣導活動新營分隊以生動活潑的方式向學生們介紹了防火安全知識，並以有獎徵答方式吸引學生們興趣，藉由校園宣導讓防火安全意識向下扎根。

市長黃偉哲表示，平時火災預防極為重要，避免雜物堆積、電器不用不插電、安裝住宅用火災警報器，並製作1216家庭逃生計畫，落實各項減災工作，家中成員才能住得安心。