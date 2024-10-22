提升消防救災現場安全　台南東南扶輪社聯合捐贈南消七大強力照明燈箱

▲台南市消防局第七大隊22日上午10時，於中正分隊辦理「可攜式強力照明燈箱捐贈儀式」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊22日上午10時，於中正分隊辦理「可攜式強力照明燈箱捐贈儀式」，此次捐贈由台南市東南扶輪社發起，聯合眾多友社捐贈，強化救災現場安全，提升消防救援效率。

這次捐贈單位包括台南東南扶輪社、王佩琦、鄭惠芳、施智明、台南市億載扶輪社、台南市鳳凰扶輪社、台南市大員扶輪社，以及中國廣豐宗教文化研究推廣學會等友社。本次捐贈可攜式強力照明燈箱，具備諸多先進功能，其亮度可達6000流明，並且可以根據現場需求在不同亮度模式之間切換。燈箱內置長效電池，能夠支持長達24小時的持續照明，確保消防員在長時間作業中不會受到光源中斷的困擾。

台南東南扶輪社社長鄭惠芳表示，消防員為市民安全日夜奔波，常面臨高風險情況，而第七大隊轄區涵蓋中西區、東區、南區，轄區特性複雜，本次捐贈可攜式強力照明燈箱，希望能讓消防員在面對各式各樣的災害時，都能透過強力照明而有安全的救災環境。

第七大隊大隊長石家源表示，感謝台南東南扶輪社長期以來對消防局第七大隊的支持，本次捐贈的燈箱將配發至第七大隊所屬的七個分隊，投入第一線救災現場，將有效提升消防員在夜間救援時的能見度和作業效率，保障他們的安全。

台南市消防局長李明峯表示，感謝台南東南扶輪社等捐贈單位對消防工作的支持，希望本次活動能夠鼓勵更多善心人士來捐贈，充實消防員的各項救災救護裝備，也進一步保障市民的生命財產安全。