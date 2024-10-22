熱心公益回饋社會　金城獅子會捐贈南消特搜隊熱顯像儀

▲國際獅子會300E-1區金城獅子會，捐贈特種搜救分隊5台個人用熱顯像儀及搜救犬需求用品一批，由消防局楊宗林副局長代表受贈，並頒發感謝狀以表彰善行義舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局22日上午10時30分，於台南市消防局舉辦捐贈儀式，國際獅子會300E-1區金城獅子會，捐贈特種搜救分隊5台個人用熱顯像儀及搜救犬需求用品一批，由國際獅子會300E-1區第一副總監黃裕洲與金城獅子會會長唐志浩代表捐贈，消防局楊宗林副局長代表受贈，並頒發感謝狀以表彰善行義舉。

市長黃偉哲表示，衷心感謝國際獅子會300E-1區金城獅子會的慷慨捐贈。熱顯像儀能讓消防人員更清楚辨識起火點、受困者、通道與障礙等，以便及早發現起火點進行滅火；同時也可偵測人體體溫、找尋受困人員，減少搜救時間。透過器材設備的提升必能更全面的搶救保護消防弟兄與民眾的生命安全及財產。多了這批熱顯像儀對本市特搜大隊來說猶如猛虎添翼實屬意義重大，必能成為災害現場消防人員的最佳後盾並實質提升救災量能。

消防局局長李明峯表示，重大地震災難發生時，搜救隊的狗狗總在第一時間深入災區，用牠們優越的嗅覺、敏捷的行動力，無畏無懼奮勇找到生還者。感謝國際獅子會300E-1區金城獅子會慷慨捐贈搜救犬需求物資，凸顯出企業家對社會責任的共同承擔；並喚起民眾對公共安全的重視，也展現市府和企業之間的緊密合作。感念社會對我們的奉獻與期勉，消防弟兄必將更積極奉獻、英勇救災，共同為台南市的發展和安全努力貢獻。