提升救災技能增強消防體能　南消一大隊辦理七項體能測驗

▲台南市消防局第一救災救護大隊， 22日在新營體育場辦理七項體能測驗、救助複訓及繩索救援技巧訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第一救災救護大隊，為強化消防人員基本體能，並提升在各種災害環境下的自我保護能力，22日在新營體育場辦理七項體能測驗、救助複訓及繩索救援技巧訓練，期能打造體技能兼具的專業救災團隊。

這次的七項體能專項測驗包含立定跳遠、後拋擲遠、六角槓負重行走、菱形槓硬舉、懸吊屈體、折返跑及1500公尺跑步等七大項目，目的為確保消防人員維持一定水準的體適能，以應付各種勤務及救災現場的突發狀況。繩索救援部分則借由教官下達情境，讓參與的幹部與同仁能在真實的壓力環境下測試他們的應變能力。另外也由火搶教官針對空氣呼吸器暨面罩之使用保養等專業課程進行訓練，讓消防同仁的救災知識及技能，除了能溫故也能知新，讓整體救災能力更加精進。

市長黃偉哲表示，定期進行體能測驗不僅有助於檢測與維持消防員的體能狀態，並結合持續提升的專業知識與技能訓練，有效提升救災效率與安全性。此外，藉由訓練增強團隊間的默契，能更好地保障台南市民的生命與財產安全。

消防局長李明峯也表示，消防人員執行任務時，往往需承受長時間的高壓與高強度工作，更凸顯基本體能的重要性，基本體能的維持不僅能提升救援工作的效率，也是保障個人安全的關鍵。每半年一次的測驗，除平時自我要求外，在面對危險救援工作才能確保救災安全，全身而退。