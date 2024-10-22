涉京華城弊案躲日本　柯文哲心腹許芷瑜列《政治獻金法》被告

▲柯文哲貼身帳房許芷瑜被北檢改列為京華城案、政治獻金案被告。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，清查發現民眾黨受贈的政治獻金流向可疑，被外界稱為柯文哲貼身帳房的「橘子」許芷瑜扮演關鍵角色，但從8月底出境赴日至今未歸，北檢已正式將徐芷瑜改列為《政治獻金法》被告，希望許芷瑜盡速到案釐清案情。另一方面，檢方不排除於近日內，以共犯未到案等理由，向法院聲請延押柯文哲等在押被告。

台北地檢署指揮廉政署調查柯文哲在台北市長任內多項工程弊端，其中威京集團旗下的京華城改建容積率暴增為840%案，圖利罪嫌較為明確，威京主席沈慶京與市議員應曉薇因涉嫌行收賄4740萬元遭法院裁定收押，柯文哲也因圖利業者111億元，且隨身碟檔案中有可疑的「小沈 1500 沈慶京」紀錄，疑為貪污對價行為而遭檢察官聲押獲准。

於此同時，柯文哲競選總統時的政治獻金傳出假帳風波，檢察官指揮調查局展開偵辦後，懷疑京華城案可疑金流與政治獻金案密不可分，擴大偵辦民眾黨工與眾望基金會、台灣新故鄉智庫間相關人員、薪資流用情形。

累計到10月為止，柯案已有21人分別列為貪污、偽造文書、背信等罪被告，檢廉調發現，柯文哲的遠房親戚「橘子」許芷瑜疑似握有相關帳冊，甚至可能經手款項、藏匿金流，事發後滯留日本至今，因此將她列為同案被告。

其中柯文哲、沈慶京、應曉薇、吳順民、前副市長彭振聲、眾望基金會負責人李文宗、前京華城開發商鼎越董事長朱亞虎等7人則因涉及貪污等罪遭收押，其中柯、沈、應、吳、彭等5人押期即將屆滿，不排除檢察官近日以共犯未到案，相關金流仍待清查等理由，向法院聲請延押將5人延押2個月。